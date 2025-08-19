Jupâni de Salon

Sînt oameni cu funcții care nu merg pe la Broșteni doar pentru a-și face fotografii ca să aibă ce pune pe rețelele de socializare. Sînt oameni care efectiv lucrează la reconstrucția caselor din localitatea afectată de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie. Unul dintre acești oameni este primarul de la Bosanci, Neculai Miron. L-a văzut jurnalista Oana Șlemco, de la Intermedia TV, care a fost pe acolo pe 13 august și a spus: ”Domnul primar, chiar m-am întîlnit cu el pe teren, și nu este, spre surprinderea mea, nu face parte din tagma celor care se duc pe teren și fac cîteva fotografii și pleacă acasă. Nu, domnule, a stat o zi întreagă. Cît am stat eu, a stat și el. Și el nu știa că noi, ca echipă de filmare, vom fi acolo. El coordona, nu punea mîna. Dar casa de care se ocupă el deja a ajuns la acoperiș, deja era la interioare. În cîteva zile, cred că lucrarea va fi finalizată”. În acea zi au mai fost văzuți la treabă preotul Cătălin Axinte, directorul Centrului Cultural Bucovina, care și-a luat concediu fără plată pentru a putea lucra la Broșteni, și primarul, Niculai Romică Floriștean, și viceprimarul de la Valea Moldovei, Vasile Negrea.