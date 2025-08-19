Jupân de Pardon

Primăria Municipiului Suceava anunță că <sprijină „sportul minții”>:

”Vom amenaja un spațiu confortabil și prietenos pentru copiii pasionați de șah, dorim să atragem cât mai mulți tineri către activități care dezvoltă atât mintea, cât și spiritul competitiv. Ne dorim să îi încurajăm pe copii să petreacă mai mult timp în activități educative și recreative, departe de ecranele calculatorului și ale telefonului”. Foarte frumos! Bravo! Felicitări! De la o Primărie care este condusă de niște minți sclipitoare, după unele păreri, mai ales ale celor care sînt colegi de PSD cu primarul și cu viceprimarul, nu este de mirare că aceasta încurajează ”sportul minții”. Însă, mintioșii de la Primărie ar trebuie să știe expresia latină ”mens sana in corpore sano”. Or, pentru ”corpore sano”, copiii ar trebui să bată un pic mingea la baza sportivă de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, care a fost inaugurată în primăvară în prezența președintelui FRF, Răzvan Burleanu, dar care stă și acum închisă. Iar cheia de la lacăt e la Primărie.