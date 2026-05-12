(It`s Mine)sterul Educației

Toți miniștrii Guvernului condus de liderul PNL, Ilie Bolojan, au părăsit sala înainte de a se anunța rezultatul votului la moțiunea de cenzură, cu o singură excepție: ministrul Educației, suceveanul Mihai Dimian. Văzîndu-l singur, un jurnalist de la cotidianul.ro s-a apropiat de acesta și a intrat în vorbă cu domnia sa, care i-a spus: „Așa cum probabil ați observat din comportamentul meu din această perioadă, am fost prezent la acțiunile la care am fost invitat de către Parlament. Fie că a fost vorba de dezbaterea bugetului, atât în comisii, cât și în plen, am asistat la toate dezbaterile și la toate amendamentele. Chiar dacă au durat până la 3 dimineața. De asemenea, la prezentarea moțiunii am fost în sală. Iar acum am rămas până s-a terminat întregul proces, care se încheie cu anunțarea votului. E un gest de normalitate. Respect față de Parlament și normalitate, nu altceva”. Domnul Dimian a ținut să sublinieze în dialogul cu jurnalistul: „sunt proaspăt în politică, în sensul în care ocup o poziție politică, dar nu sunt și nu am fost membru de partid. În acest moment, consider că era mare nevoie să ne concentrăm asupra activităților pe care le avem de făcut în cadrul ministerelor. Sunt sume foarte mari din PNRR care mai au foarte puțin timp rămas pentru a fi absorbite. Fiecare zi în care nu ne concentrăm pe aceste fonduri și nu depunem cu toții, în toate ministerele și beneficiarii, efortul necesar pentru a le absorbi, înseamnă oportunități pierdute”. Pe finalul dialogului destul de lung, Mihai Dimian a mai tras o tușă: „Mi s-a propus acest lucru (n.r. – mandatul de ministru), l-am acceptat, dar n-am intrat în politică. Cei care sunt în politică trebuie să decidă mai departe ce fac. Eu sunt la dispoziția României”. Acest lucru spus de Mihai Dimian, care a ajuns ministru avînd sprijinul unei părți importante a rectorilor din România, dar în special pe cel al PNL Suceava și al președintelui PNL al CJ Botoșani, Valeriu Iftime, se poate traduce prin aceea că acesta așteaptă propunerea de a continua în viitorul Guvern. ”Eu sînt la dispoziția Guvernului”.