Jupân de Salon

O nouă expoziție de excepție organizată de Muzeul Național al Bucovinei! Expoziția <Luxul dantelei>, care aduce în prim-plan unele dintre cele mai rafinate piese europene ale artei decorative, poate fi vizitată la Muzeul de Istorie Suceava pînă pe 15 aprilie 2026. Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Obiectele expuse datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX, și ilustrează evoluția acestei țesături luxoase, ”de la dantela tradițională realizată manual, cu acul sau cu ciocănelele, pînă la cea parțial executată la mașină și, mai tîrziu, la o industrie complet mecanizată”. Potrivit Muzeului Național al Bucovinei, dantela, apărută în secolul al XVI-lea și ”căutată de regalitate și rîvnită de aristocrația europeană”, a reflectat de-a lungul timpului nu doar evoluțiile modei, ci și o veritabilă istorie culturală marcată de eleganță și distincție.