Jupân de Pardon

Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, mai are de așteptat pînă pe 12 martie ca să vadă dacă Justiția îi acceptă solicitarea de a i se da jos brățara electronică, pe care polițiștii i-au pus-o după ce a fost acuzat de fosta sa iubită și de fiica acesteia de agresiune fizică. Și dacă tot a cerut instanței să-l scape de brățara electronică, domnul Reziuc a mai făcut o solicitare, ca să fie cu pereche, sperînd că va fi și cu noroc. Primarul de la Mitoc a deschis o ”acțiune în declararea simulației”, prin care să se recunoască faptul că imobilul în care se spune că au avut loc actele violente este al lui, și nu al iubitei sale. Casa la care face referire domnul Reziuc a fost transferată în acte de domnia sa pe numele doamnei. De ce oare să fi trecut primarul casa pe numele altcuiva dacă aceasta a fost construită cinstit? După acest adevărat autodenunț, credinciosul Radu Reziuc ar trebui să se roage intens la Cel de Sus să nu le vină ideea anchetatorilor să-i mai pună niște întrebări și, după aceea, altfel de brățări.