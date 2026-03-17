Jupâni de Pardon

Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, un maestru al combinațiilor de dosul șurii, și-a pierdut definitiv funcția. La finele săptămînii trecute, prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a emis ordinul de constatare a încetării înainte de termen a mandatului de primar al domnului Saghin, după ce acesta a fost condamnat de Curtea de Apel Iași la 3 ani de închisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu și a fost deja încarcerat. Postul de primar al comunei Vatra Moldoviței este ocupat, cu titlu interimar, de viceprimarul Zenoviu Gavril Cenușă. Mandatul de primar și l-a pierdut, deocamdată, și Radu Reziuc, de la Mitocu Dragomirnei, pentru niște fapte pe care le-ar fi comis, dar nu în dosul șurii, ci într-o casă. El a fost suspendat din funcție după ce a fost acuzat de fosta sa iubită și de fiica acesteia că le-ar fi agresat fizic și le-ar fi sechestrat. Domnul Reziuc este în prezent în arest la domiciliu, iar vineri, 13 martie, Tribunalul Suceava nu a fost de acord ca acestuia să i se scoată brățara de urmărire cu care a fost ”potcovit” la începutul lui februarie.