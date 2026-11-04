În politichia noastră, un guvern se obține greu, după cinci luni de criză, două guverne respinse și multă gălăgie. Apoi, când în sfârșit îl avem, apare întrebarea pe care nimeni nu pare să se grăbească s-o pună: bun, și acum ce-am rezolvat?

Guvernul Luca Niculescu a primit votul Parlamentului: 280 pentru, 58 împotrivă. S-a închis, cel puțin pentru moment, ușa alegerilor anticipate. Nu pentru că am fi descoperit o cale miraculoasă de a le organiza, ci pentru că s-a găsit o majoritate care să pună capăt crizei de guvernare. Iar dacă ne uităm în urmă, anticipatele au fost pentru George Simion și AUR un pariu foarte convenabil: sondajele din septembrie îi plasau pe primul loc, la 36–40%, în funcție de cercetare.

Acum pariul nu se mai joacă. Am impresia că Simion a atins apogeul în anul greșit: ca un olimpic care aleargă prea tare la încălzire și ajunge la start cu cursa deja terminată. AUR rămâne sus în sondaje, dar criza politică prelungită, care îi ținea pe toți ceilalți în defensivă și îi oferea lui Simion teren de campanie, s-a oprit. O să vedem dacă poate transforma procentele în ceva mai mult decât aplauze la marginea terenului.

Între timp, Ilie Bolojan a fost zugrăvit drept diavolul național. Cum vine Halloweenul, poate că nu mai era nevoie să-i pună și coarne: avea deja toate păcatele în cârcă. Taxe, prețuri, scăderea veniturilor, sărăcie, nefericire – ba chiar și vremea proastă, dacă mai rămânea loc pe afiș. PSD pare să spere că, odată plecat Bolojan, nota de plată se poate muta și ea, întreagă, în dreptul lui și al USR. Numai că există o problemă: alegătorii nemulțumiți care s-au dus spre suveraniști nu se întorc automat la PSD doar pentru că PSD a găsit un vinovat nou. Iar pentru cei care au cerut reforme, Bolojan a început să capete aura unui erou de film. Un fel de Mad Max care iese din furtună cu mașina șifonată, dar încă mergând; sau omul din ”The Revenant”, care supraviețuiește atacului ursului și, după ce toată lumea îl declară terminat, se ridică din nou. Poate că imaginea e nedreaptă față de film. Dar politica românească are darul să facă eroi din oameni pe care ieri îi trimitea la groapa cu lei.

Așa că PSD caută acum gaura lui Bolojan. Cine o caută? Partidul care a lăsat în urmă gaura lui Ciolacu. Asta e gluma săptămânii, dacă n-ar fi o temă serioasă: Sorin Grindeanu îi cere ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să vină cu cifrele și vorbește despre peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, lucrări executate, dar încă nefacturate și alte nevoi de finanțare. Unele dintre sumele invocate sunt estimări și calcule „grosso modo”, după cum chiar Grindeanu a precizat.

Să vedem cifrele, toate cifrele. Facturile trebuie plătite, lucrările executate trebuie decontate, iar statul nu poate funcționa din comunicate de partid. Dar să nu amestecăm lucruri diferite doar fiindcă toate se pot numi, într-o conferință de presă, „gaură”. Deficitul cash raportat de Ministerul Finanțelor pentru primele nouă luni din 2026 a fost de 3,81% din PIB, față de 5,31% în perioada similară a anului trecut. Asta nu răspunde, de una singură, la întrebarea despre facturi restante sau obligații neplătite. Dar nici acuzația unei găuri de 30 de miliarde nu ține loc de bilanț.

Să le publice Nazare, să le explice, să le verifice Parlamentul. Numai că aici apare o mică neplăcere pentru povestea politică: Nazare era ministrul Finanțelor și în guvernarea Bolojan, iar acum este tot ministrul Finanțelor. Continuitatea nu e întotdeauna spectaculoasă, dar poate fi utilă când vrei să afli ce s-a întâmplat cu banii. Iar dacă PSD vrea să susțină că bugetul a fost prădat, să pună pe masă documentele și numele celor vinovați. „A furat Bolojan” nu devine adevăr doar pentru că se repetă mai tare la televizor.

Mai ales când deficitul s-a redus, iar investițiile publice au crescut în primele nouă luni, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Aceste cifre nu fac guvernarea perfectă și nu anulează restanțele care trebuie lămurite. Dar sunt suficient de incomode cât să strice tabloul simplu în care Bolojan a venit, a cheltuit tot și a plecat trântind ușa.

Grindeanu cere adevărul despre buget și, în același timp, vrea să fie cel care ne spune ce înseamnă adevărul. E o poziție comodă: întâi anunți dezastrul, apoi ceri să fie confirmat de ministrul care a administrat finanțele și înainte, și după schimbarea guvernului. Poate că vor fi găsite obligații reale și serioase. Atunci să fie plătite. Poate că unele calcule sunt umflate sau adună categorii care nu se adună chiar așa. Atunci să ni se explice. Nu suntem obligați să alegem între propaganda PSD și propaganda fostului guvern. Avem voie să cerem socoteală tuturor.

Dar tocmai asta pare să deranjeze cel mai mult: că, după ce se schimbă guvernul, faptele nu se schimbă odată cu el. PSD a ieșit din guvernare spunând că Bolojan e problema. Apoi, după luni de criză și după ce l-a făcut responsabil pentru dezastru, Grindeanu l-a chemat să participe la construirea unui guvern și să „corecteze problemele pe care tot el le-a creat”. Acum, partidul caută găurile lăsate de omul pe care îl invitase să repare casa. În politica noastră, până și instalatorul poate fi acuzat că a inundat blocul – mai ales dacă proprietarul de dinainte nu vrea să-și amintească cine a spart țeava.

Avem guvern. E un început, nu o soluție la toate. Criza s-a încheiat administrativ; lupta pentru vină abia își caută decorul nou. Bolojan a fost făcut diavol, apoi aproape erou. Simion a pierdut perspectiva anticipatelor, dar nu și electoratul. PSD a venit cu o gaură de 30 de miliarde și cu promisiunea că ne va arăta adevărul, după ce îl calculează în felul lui.

Iar gaura cea mai mare rămâne aceea pe care nimeni nu vrea s-o măsoare: distanța dintre ce spun partidele când sunt la putere și ce spun despre aceeași guvernare imediat ce ajung în opoziție. Ciolacu are gaura lui, Bolojan ar avea-o pe a lui, iar Grindeanu caută cu lupa. Numai să nu uite să se uite și în oglindă.

Și, în timp ce se caută o gaură, Călin Georgescu a mai găsit un lacăt: Curtea de Apel București a decis să-l țină în arest preventiv încă 30 de zile. Cei mai nefericiți sunt, probabil, vecinii Arestului Central, care au suportat zile la rând agitația protestelor. Noroc cu frigul: poate îngheață și miasmele, și spiritul protestatar.

Rămâne întrebarea gospodărească a săptămânii: o fi făcând Cristela chiftele bune? Că, la cât se lungește povestea, meniul riscă să devină subiect de interes național.

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.