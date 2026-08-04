Jupân de Pardon

Primarul AUR al comunei Bosanci, Neculai Miron, trebuie să-i plătească daune morale de 2.000 de lei fostului viceprimar Aleodor Nichifor. La cît de bogat este primarul aurist, 2.000 de lei nu reprezintă o problemă. Problema este că acesta va trebui să publice hotărîrea instanței de judecată într-un ziar central de largă circulație în România. Unde naiba mai găsești ziare centrale în ziua de astăzi, și încă de largă circulație în țară. Bine, tot ziare sînt și edițiile online ale fostelor ziare, iar acestea circulă și dincolo de granițele țării datorită internetului. Domnul Nichifor îl dăduse în judecată pe domnul Miron pentru că s-a considerat jignit în mod repetat. Probabil că l-o fi înjurat ca la ușa cortului, dar nu a cortului AUR din centrul Sucevei, despre care membrii acestui partid se plîngeau în urmă cu cîteva săptămîni că fusese vandalizat. Felicitări, domnule bădăran, pardon, domnule primar, și mult succes la găsit un ziar central de largă circulație în România. Ca să vă știe toată țara.