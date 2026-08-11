Jupân de Pardon

S-au mai văzut anchete cu niște acuzații foarte dure și foarte sigure împotriva unor persoane, care pînă la urmă au fost infirmate de instanțele de judecată. Așa că prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze și în cazul medicului veterinar Cătălin Țăran, care este angajat al Direcției Sanitar-Veterinare Suceava, și, asta e realitatea, este fiul primăriței din Berchișești, Zenovia Violeta Țăran. Totuși, domnul Țăran a fost reținut în arest pentru 24 de ore și apoi plasat sub control judiciar după o anchetă care a început tocmai la mijlocul lunii decembrie a anului trecut și cu niște percheziții care au avut loc pentru prima data pe 6 aprilie 2026. Deci, s-ar putea spune că anchetatorii au avut timp să se lămurească despre ce este vorba. Și, încă o dată totuși, la adăpostul ”Imperiul cățeilor” de la Berchișești figurează 2.000 de cîini eutanasiați sau morți din diferite cauze în perioada 2023-2025. Cătălin Țăran a pus mortalitatea crescută pe seama faptului că adăpostul a preluat și foarte multe cățele cu pui, ultimii avînd o rată de mortalitate ridicată.