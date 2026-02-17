Scaunele, de George Șoldano

La întîlnirea premierului PNL, Ilie Bolojan, cu președinții de consilii județene, doi dintre șefii de județe au fost vocali – cel de la Vâlcea, și cel de la Suceava. Președintele PSD al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a spus că PSD va decide dacă mai rămîne la guvernare după ce vede bugetul pentru 2026 și a adăugat: „Ca lider al PSD, aștept mai întîi bugetul, apoi vom discuta”. La rîndul său, președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care nu este la primele contre cu Ilie Bolojan, a afirmat în timpul ședinței: „Nu se poate guverna fără PSD, nu se poate ca un partid cu mai mulți parlamentari să fie condus de un partid cu mai puțini parlamentari. Să fim cu scaun la cap. Nu e corect să fie luate decizii fără PSD”. Ba se poate, pentru că PSD nu are încotro. Dacă rupe coaliția, atunci va trebui să intre în Opoziție alături de AUR, și nu-i va conveni să stea pe margine, mai ales pe aceeași bancă de rezerve cu auriștii. Doar nu crede cineva că președintele Nicușor Dan ar fi de acord vreodată ca România să fie condusă de o coaliție PSD-AUR, și nici PSD-ul nu va îndrăzni să ceară acest lucru, pentru că s-ar face praf toată chinuiala sa de ani de zile prin care a încercat să demonstreze Bruxelles-ului că este un partid pro-european. Totuși, presupunînd prin absurd că domnul Dan ar gira o coaliție PSD-AUR, atunci în secunda 2 străzile din România s-ar umple de protestatari și ar fi imposibilă schimbarea Guvernului. Bașca faptul că daunele de imagine ale lui Nicușor Dan ar fi uriașe. În concluzie, PSD, indiferent de ce va face Ilie Bolojan, dacă este un partid cu scaun la cap, va rămîne în coaliție. Astfel, nici nu-și pierde scaunele de la masa Puterii și poate și influența unele decizii. În plus, va putea spune, cînd va fi cazul, că el a încercat din răsputeri, dar nu s-a vrut.