Au sucevenii bani

Premierul PNL, Ilie Bolojan, la Palatul Administrativ din Suceava, la semnarea contractului pentru cele două loturi de autostradă Pașcani-Suceava: ”Mă uit la prefectul PNL, Bogdan Păstrăv, la președintele PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, la președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, și la deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, și mă gîndesc la ce o să spună Sorin Grindeanu cînd o vedea imaginea asta. Probabil că o să-l felicite pe domnul Șoldan pentru curajul de a se preface că nu ne cunoaște. Pe de altă parte văd că se trăiește bine la Suceava, pentru că înseamnă că are lumea după ce bea atîta apă”.