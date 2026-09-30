Vasile Rîmbu, șeful Serviciului Străzi, Parcări și Bănci din cadrul Primăriei Suceava

Într-una din zile, sătul și dumnealui să tot scrie despre străzi asfaltate, despre liniile trasate pentru locurile de parcare și despre băncile plantate în fața scărilor de bloc, primarul nepereche Vasile Rîmbu s-a așezat la masa de lucru, a muiat pana în călimară, și-a șters cu mîneca de la cămașă lacrima din colțul ochiului și s-a apucat de scris:

”Pentru mine, respectul față de comunitate merge mână în mână cu dragostea pentru animale, iar siguranța celor dragi, liniștea familiilor noastre pe străzi, în parcuri sau în cartiere nu sunt negociabile și nu pot fi puse vreodată în paranteză.

Legea trebuie respectată, fără doar și poate, însă niciun sucevean nu trebuie să simtă fiorul spaimei în drumul spre casă ori spre școală.

De aceea, tensiunea creată în aceste zile în jurul adăpostului public mă revoltă și mă doare în egală măsură.

Câinele abandonat la marginea drumului nu e un paragraf de lege, ci un strigăt mut: o ființă care tremură de foame și de frică pentru că un om a ales să fie laș.

Sucevenii așteaptă de la noi soluții curajoase și lucide, nu ziduri birocratice din dosare și ștampile.

Când rigiditatea unor instituții lovește în acea pace care ne <construiește> pe noi, oamenii, dar și pe necuvântătoare, nu mai vorbim despre aplicarea legii, ci despre o lipsă inconștientă de măsură, care arată că nu e vorba despre regulamente respectate cu strictețe, ci chiar despre o înstrăinare aproape cinică față de suferința reală și față de ceea ce simte și trăiește comunitatea noastră.

Nicio lege din lume nu poate ține loc de inimă, dar ne sprijinim pe ea tocmai pentru a proteja aceste ființe nevinovate și pentru a reda orașului nostru liniștea unei comunități care sunt sigur că știe să ocrotească animalele.

Un câine lăsat în voia sorții este, înainte de toate, mărturia unui abandon uman, a unei loialități trădate. Este un suflet care simte durerea, foamea, frica și frigul, o ființă care a ajuns pradă destinului nu din vina ei, ci dintr-un cinism omenesc.

E o tristețe fără margini să știi că o privire atât de curată poate fi răsplătită cu abandonul. Legea pedepsește această nemernicie, însă dincolo de orice vorbe întinse pe o foaie, datoria noastră este să așezăm în locul fricii lor adăpost, mângâiere și o fermitate neclintită că strada nu le va mai fi casă.

Să fie foarte clar pentru oricine crede că Suceava este un teritoriu fără stăpân: toleranța mea față de această ticăloșie a abandonului organizat este zero.

Poliția Locală are ordin clar să monitorizeze și să sancționeze fără menajamente fiecare transport clandestin. Nu voi avea nicio milă față de asemenea nemernici – vor fi identificați și trași la răspundere cu toată duritatea legii, pentru că nimeni nu are dreptul să se joace cu liniștea și siguranța sucevenilor”.

Ce inimă mare și talent uriaș zac în primarul Sucevei! Și cît curaj și cîtă determinare și-au făcut loc în acest om providențial, fără de care Suceava ar fi fost condamnată la pieire, cum ar spune cronicarul!

Vasile Rîmbu s-a enervat pentru că Adăpostului de cîini al Sucevei, cu care tare s-a mai lăudat Primăria, i-a fost interzis să mai captureze cîini pînă nu remediază niște deficiențe. Bine, în acest caz poate fi vorba despre exces de zel din partea adjunctului DSVSA Suceava, Dumitru Țăran, care are ceva de împărțit cu Vasile Rîmbu. Cînd a revenit directorul cel mare din concediu, Sorin Mihai Voloșeniuc, sancțiunea a fost ridicată. Apoi, Poliția Locală are ”ordin clar să monitorizeze și să sancționeze fără menajamente fiecare transport clandestin” de ani și ani de zile, dar polițiștii locali n-au prins niciodată pe nici unul dintre cei despre care se spune că vin și abandonează cîini în municipiul reședință de județ.

Prin mesajul scris cu cuvinte multe și frumoase, presărat cu praf de nervi și fermitate, domnul Rîmbu a vrut să sublinieze încă o dată că pentru domnia sa ordinea și disciplina sînt pe primele locuri, lucru apreciat de mulți concetățeni. În același timp, domnul Rîmbu și-a propus să adune puncte la capitolul simpatie și din partea iubitorilor de cîini, care nu sînt puțini, după ce în ultima vreme s-a axat pe credincioșii creștin-ortodocși, în principal. Și nu în ultimul rînd, s-o fi săturat și dumnealui să tot scrie despre străzi asfaltate, despre liniile trasate pentru locurile de parcare și despre băncile plantate în fața scărilor de bloc. Dacă altceva nu face. Vasile Rîmbu a schimbat registrul pentru că, totuși, este primarul Sucevei, și nu doar șeful Serviciului Străzi, Parcări și Bănci din cadrul Primăriei Suceava.