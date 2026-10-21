Un sfat avizat pentru o iarnă liniștită

Purtătorul de cuvînt al ISU Bucovina Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, despre importanța verificării coșurilor de fum: ”Nu cred că a existat localitate în care să nu existe un astfel de incendiu. Au început încă din august, dacă e să luăm așa, pentru că lumea și peste vară mai folosește sistemul de încălzire pentru apă, și așa mai departe. Da, într-adevăr, trebuie curățat înainte, chiar și după sezon. Înainte pentru că, e clar, se poate ca pe timpul verii, eu știu, păsările să-și facă acolo cuiburi sau să fie un blocaj…, e bine să-l verificăm, dacă nu neapărat să-l curățăm. Dacă l-am curățat, bineînțeles, după sezonul de iarnă. Dar, e bine să-l verificăm și sînt foarte mulți coșari autorizați. Ei au camere, pot vizualiza interiorul coșului de fum și al întregului sistem de încălzire, pot da recomandări, pot identifica eventuale fisuri. Pentru că și aceste coșuri, chiar dacă s-au folosit materiale foarte bune, în timp ele pot crăpa, se pot fisura. De asemenea, trebuie să avem grijă cum sînt construite. Dacă ele trec prin astereala de lemn, trebuie acolo mare, mare, mare atenție, pentru că trebuie să izolăm. În timp, lemnul acela care este lipit de coșul de fum elimină toată apa și se transformă și el în cărbune, și prin piroliză se aprinde încetul cu încetul, iar peste noapte poate izbucni un incendiu fără să ne dăm seama. De aceea este foarte importantă această activitate și le recomand tuturor măcar o simplă verificare înainte de a face focul în sobă, în centrala termică. Verificați coșurile de fum, ca să aveți o iarnă liniștită și să aveți siguranță pentru voi și pentru familiile dumneavoastră!”.