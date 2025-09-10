Energie electrică și la un cent. Noaptea, în State

Florin Senciuc, un sucevean care s-a stabilit de 25 de ani în Statele Unite ale Americii, a vorbit despre prețul energiei electrice acolo.

(În România, facturile la energia electrică au crescut considerabil după ce Guvernul a renunțat la plafonarea prețurilor. În Statele Unite ale Americii facturile la energia electrică înseamnă o povară pentru consumatorii casnici?) Sub nicio formă. Am spus că cea mai bună abordare a mea, ca să putem face o comparație, este să fac o fotografie la factura electrică care am primit-o acum o săptămînă și să-ți trimit și ție, ca să te convingi, cu mica specificație să nu te superi sau să nu ai așa o invidie. Nu chiar invidie, cît ar fi un șoc din ăsta să vezi la consumul de 1.900 de kWh, care apare în dreapta fotografiei, dacă te duci un pic, apare după aia o lună înainte, comparativ, a fost 1.218 kWh, iar anul trecut în această lună, deci acum 12 luni, a fost 2.197 kWh. Aici trebuie de specificat foarte clar că tot ce am consumul în casa în care noi locuim, eu și soția, este numai electric. Deci nu avem gaz, nu avem absolut nimic. Și trimițîndu-ți o copie după factura asta electrică, să vezi costul, eu am de plătit 306 dolari pe toată factura asta și am împărțit acolo strict numai pe consumul electric, fără să pun și suma de bani care ei o adaugă pentru rețelele electrice și distribuție. Vreau să spun că e 12 cenți un kWh.

Dacă e să defalcăm, spunem că 241 de dolari și 66 de cenți au fost numai pentru consumul de 1.960 de kWh pe luna trecută. Și după aia mai am 43,66 dolari pentru transportul electric către client, adică către mine. Iar taxa statală, TVA-ul, este de 19,97 dolari, adică 20 de dolari. Deci undeva la 7%. Ăsta e TVA-ul în statul Indiana, aici, unde locuiesc eu. De cînd mă știu eu aici, TVA-ul e de 7%, a fost 6% acum 25 de ani cînd am venit eu și undeva acum vreo 15-16 ani a urcat cu 1%. Deci 7% este TVA-ul. Asta este situația, îmi place, nu-mi place și prețul ăsta la curent îl plătesc tot timpul, adică 30 de zile pe lună, 12 luni pe an. Pentru că spuneam cu ceva timp în urmă, la alimentarea mașinii electrice sau alimentarea casei sînt zone în statul Indiana sau chiar aici în Indianapolis unde de la ora 10 seara pînă la 6 de dimineața, cînd nu este consumul așa mare, consumatorii din zona respectivă au de plătit doar un cent sau 2 cenți pe kilowatt-oră, ca să încurajeze pe undeva consumul, cumva să ajute sistemul electric.

(La tine consumă și cele două mașini electrice pe care le aveți.) Nu este așa mare diferență. Dacă ar fi undeva să fac așa o estimare, ia ghici, cred că e undeva la un 60-70 de kilowați în plus și am să spun de ce. Eu cînd plec la muncă (o firmă de distribuție de aparatură medicală – n.r.), plec de luni pînă vineri pe drum, știi asta foarte bine, eu parchez mașina în interior, avem un depozit foarte mare și o pun la alimentat acolo. Eu acolo alimentez cu 80-90 de kilowați-oră timp de cinci zile, cît sînt plecat. Acasă foarte rar încarc mașina, hai să zicem o dată pe lună, și mai des o încarc iarna și am să spun de ce: pe timpul nopții, cînd sînt în weekend acasă, cînd sînt gerurile mai mari, software-ul mașinii îmi permite avantajul ăsta, îmi dă avantajul în care eu cuplînd mașina să o încarc, îmi menține bateria la o temperatură constantă. Și atunci, să zicem că mi-a încărcat mașina și ajunge la limita pe care eu o setez maximă, dar după aia mai trage un kilowatt, doi, trei, ca să mențină bateria la temperatură respectivă. Eu fac treaba asta pentru că așa este sfatul producătorului, ca să nu fie ceva probleme cînd sînt minus 10-15 grade. Mașinile electrice au probleme pe timpul iernii cu bateria, în sensul că se încarcă un pic mai greu și consumă un pic mai mult, fiindcă deocamdată tehnologia cam aici se limitează, dar vedem ce o să fie în continuare.

(În State majoritatea gospodăriilor sînt pe electric sau folosesc și gaz?) Depinde de la regiune la regiune. De exemplu, pe unde am mers prin orașele astea mai mari ei au tehnologia mai veche și folosesc un ulei pentru încălzire pe timp de iarnă, o cisternă din asta mare la subsol de vreo 500-600 de litri și au ulei. Este un ulei industrial. E foarte, cum să zic eu, scump. Tehnologii vechi, nu avem ce face. În schimb, așezările astea care sînt construite mai recent, da. Uite, de exemplu, unde stau eu în zona asta rurală, cînd m-am mutat în 2015, localitatea avea undeva la un 2.000-3.000 de locuitori, acum sîntem undeva la 40.000. Vreau să-ți spun că majoritatea merge pe curent electric, dar asta nu înseamnă că nu sînt oameni care au ales să-și tragă gaz, dar nu pentru toată casa, mai mult pentru gătit. Peste drum se construiește, hai să zicem, un mini-cartier de vreo 40 de case, tocmai trag acum conductă de gaz metan, dar asta nu înseamnă că toate cele 40 de case o să aibă gaz metan. (E mai ieftin pe curent decît pe gaz?) Sincer să-ți spun, mie îmi convine mult mai mult pe curent. Gazul, știu că a fost acum vreo doi ani un preț mai ridicat, dar se pare că le convine atîta timp cît plătesc să-și tragă gazul, pentru că nu e ieftin, să știi, te duci undeva la un 8.000, 10.000 de dolari ca să-ți tragi toată conducta respectivă”.