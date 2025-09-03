O altă capitală pentru județul Suceava

Sînt informații că nu va mai trece multă vreme pînă cînd toată lumea de la Broșteni va avea unde să locuiască. Ne referim aici la oamenii ale căror case au fost distruse total sau parțial de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie.

După ședința Consiliului Județean Suceava din 27 august, președintele acestui organism, Gheorghe Șoldan, spunea că toate casele din Broșteni se reconstruiesc din donații: ”În acest moment, la Broșteni, toate casele care se reconstruiesc se reconstruiesc din donații și vreau să mulțumesc public pentru asta. Partide politice au venit și reconstruiesc case, asociații, biserica penticostală face vreo 10 – 15 case, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Biserica Baptistă, alte ONG-uri. Abia ieri am primit primele sume de bani alocate în prima ședință de Guvern. Cei 15.000 de lei și cei 30.000 de lei. Luni au venit banii în cont, iar pentru cei fără conturi au venit cu mandat poștal. Am văzut acea Hotărîre de Guvern, dar nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta, pentru că am avut mai multe discuții cu premierul Bolojan. E bine că vin acești bani, fiindcă oamenii nu și-au pierdut doar casele, ci și anexe gospodărești, garduri, curți distruse complet, mașini și e nevoie de această completare de la Guvern. (…) mă bucură faptul că sîntem oameni gospodari în primul rînd în Bucovina și a fost o mobilizare exemplară pentru toată țara”.

Și săptămîna trecută au continuat să sosească ajutoare consistente din țară. Din județul Maramureș au venit nu mai puțin de șapte camioane cu materiale de construcții, camioane însoțite de șefii administrației din județul cu capitala la Baia Mare, iar Gheorghe Șoldan a mulțumit: ”Le mulțumesc tuturor maramureșenilor, în frunte cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, care a inițiat această campanie pentru județul nostru. Președintele Zetea a însoțit, de altfel, convoiul umanitar și a venit personal, astăzi, la Broșteni, alături de prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, și de senatorul Sorin Vlașin. Materialele – cărămidă, ciment, gresie, faianță, polistiren și vată bazaltică – au fost descărcate la depozitul special amenajat de Primăria Broșteni și au început deja să fie distribuite celor care au nevoie pentru reconstrucția caselor. Maramureșul a fost alături de Broșteni încă din primele ore după viitura de la sfîrșitul lunii trecute, prin intervenția pompierilor ISU Maramureș. Și astăzi pompierii maramureșeni erau pe teren, ajutînd la decolmatarea șanțurilor. În doar o lună, zonele lovite crunt de ape încep să prindă viață. Primele case din cele distruse complet sînt deja ridicate, altele sînt în plin șantier, iar restul urmează să fie refăcute. Broșteniul va fi reconstruit. Este o promisiune pe care am făcut-o încă din prima zi și pe care o respectăm. La Broșteni, oamenii încep din nou să zîmbească, iar speranța că viața lor va redeveni la normal se ridică odată cu fiecare casă reconstruită, cu fiecare gest de unitate”.

Baia Mare s-a alăturat altor reședințe de județ care au contribuit cu bani, cu materiale de construcții sau cu alte lucruri la campania de îndepărtare a efectelor inundațiilor și de ridicare a moralului oamenilor din Broșteni, Ostra, Stulpicani și Frasin. Au mai fost Timișoara, Iași, Vaslui, și nu numai. Numai municipul Suceava, capitala județului Suceava, nu a contribuit cu absolut nimic. Conducerea Primăriei Suceava a demonstrat că nu are pic de empatie față de victimele dezastrului. Poate ar trebui ca județul Suceava să aibă altă capitală. Poate Timișoara, Iași sau Vaslui.