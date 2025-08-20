S-a mai risipit un pic ceața de pe A7. Însă, vine toamna

Pe vremea cînd Gheorghe Șoldan era deputat PSD de Suceava și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, iar prietenul său Sorin Grindeanu era ministrul al Transporturilor, actualul președinte al Consiliului Județean repeta de cîte ori avea ocazia că autostrada A 7 va ajunge pînă la Siret în viitorul apropiat. Din coada declarațiilor domnului Șoldan nu lipsea ceva de genul: ”cheia succesului este următoarea: fonduri europene, ministru PSD, constructor român”. În condițiile în care a tot dat asigurări că autostrada va traversa și județul nostru este limpede de ce, la jumătatea lunii iulie, Gheorghe Șoldan a luat ”foc” atunci cînd l-a auzit pe ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spunînd că nu mai sînt bani pentru autostrăzile A7 și A8.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, domnul Șoldan spunea pe 16 iulie 2025: ”Se pare că Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost afectat serios de caniculă. Altfel, nu îmi explic de ce a venit astăzi cu anunțul apocaliptic că nu vor mai fi bani pentru autostrăzile A7 și A8. Nu știu ce are în minte acest politician, care a mai fost ministru câteva luni și în așa-zisul <Guvern zero> condus de Dacian Cioloș, dar afirmațiile lui alarmiste, fie voite, fie spuse din neștiință, pot crea confuzie și nemulțumiri în rândul cetățenilor. Toate șantierele de pe autostrăzile A7 și A8 merg mai departe! Nu se opresc licitațiile, nu se anulează contractele, nu pleacă muncitorii de pe șantiere. Singura schimbare este sursa de finanțare: de la PNRR (împrumuturi) la fonduri de coeziune (granturi nerambursabile). Mai simplu spus: nu pierdem bani, ci, dimpotrivă, câștigăm! Pentru că fondurile europene de coeziune nu presupun cofinanțare de 40-60%, așa cum e cazul PNRR. Ce urmează? Exact ceea ce am promis: continuăm construcția celor două autostrăzi vitale pentru Moldova. După zeci de ani de nepăsare, în sfârșit se face dreptate unei regiuni ținute prea mult timp pe loc”.

O lună de zile a fost o bălbîială continuă în ceea ce privește A7. Însă, pe 13 august 2025, ministrul PNL al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat: ”Am reuşit introducerea autostrăzii Moldovei în componenta nerambursabilă a PNRR-ului. Practic garantăm finanţarea pe grant şi finalizarea în timp util. Trebuie să găsim şi soluţii pentru finanţarea autostrăzii până la momentul aprobării în Ecofin”.

Ca urmare a declarațiilor domnului Nazare, ”Ziarul Financiar” a comentat: ”Revenirea pe componenta de grant reprezintă o reuşită după eşecul din august 2025, când ministrul investiţiilor europene de la acea vreme, Dragoş Pîslaru, anunţa eliminarea din PNRR a 103 kilometri din Autostrada Moldovei deja daţi în circulaţie, plus 53 de kilometri din Autostrada Unirii şi 39 de kilometri din Autostrada Transilvania. Problema fusese generată de lipsa de sincronizare între sistemul de achiziţii publice românesc şi publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.

Declarațiile lui Alexandru Nazare au mai risipit un pic ceața de pe A7, însă la ce vremuri sînt și la ce vremuri se anunță ceața ar putea reveni. Mai ales că se va schimba și vremea. Vine toamna care, printre altele, este și anotimpul ceții.