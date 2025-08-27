Familia numeroasă a orașului Broșteni

În cadrul operațiunii de îndepărtare a efectelor inundațiilor care au lovit cîteva localități sucevene, în special orașul Broșteni, cel mai rapid s-au mișcat autoritățile locale și județene, și era de datoria lor să o facă. Apoi, au venit firmele de asigurări pentru a oferi despăgubiri, pentru că era de datoria lor să o facă. Au urmat la scurt timp ajutoarele trimise de diferite consilii județene și de primării din județul nostru, dar și din alte județe, și cele trimise de firme, organizații neguvernamentale și oameni simpli, plus mîinile de ajutor întinse de voluntari. Guvernul României s-a mișcat mai greu, dar s-a mișcat pînă la urmă, pentru început trimițînd diferite materiale din Rezerva de Stat, iar apoi bani pentru reconstrucția caselor distruse total sau parțial.

După aceea a venit și un sprijin consistent din partea Uniunii Europene. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, pe 21 august, că prin mecanismul Restore, 15 milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate ”pentru a repara dezastrul inundațiilor din Neamț și Suceava”, ”un succes fără precedent și un exemplu de bună practică la nivel european”, în condițiile în care au trecut ”doar trei săptămâni de la producerea dezastrului”. Mecanismul european RESTORE este creat special pentru a sprijini comunitățile după dezastre naturale.

A declarat ministrul Pîslaru: ”Astăzi (joi, 21 august – n.r.), în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Nord-Est, a fost aprobată introducerea Priorității 10 – Nord-Est: O regiune alături de cetățeni (RESTORE). Bugetul alocat este de 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sînt bani europeni. Prin această prioritate vom finanța: reconstrucția infrastructurii publice distruse sau deteriorate, relocarea și achiziția de echipamente esențiale, soluții reziliente și durabile, în logica <build back better> (nu doar refacem ce s-a pierdut, ci reconstruim mai sigur și mai rezistent la viitoare dezastre)”.

Domnul Pîslaru a ținut să mulțumească oamenilor care au contribuit ”la acest succes atît de important pentru bunăstarea oamenilor din Neamț și Suceava”, spunînd: ”Doresc să le adresez mulțumiri publice domnului Vasile Asandei (președintele ADR Nord-Est), doamnei directoare Monica Harja-Zlăvog și echipei AM, domnilor președinți de consilii județene Gheorghe Șoldan (Suceava) și Daniel Vasilică Harpa (Neamt), precum și domnilor prefecți Traian Andronache și Adrian Bourceanu”.

A continuat Dragoș Pîslaru: ”În mod evident, un sprijin esențial se datorează domnului prim-ministru Ilie Bolojan, care a susținut încă de la început ideea mea de a debloca acești bani europeni. Acest sprijin european vine în completarea măsurilor deja aprobate de Guvern pentru sprijinirea gospodăriilor afectate și se adaugă demersurilor de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru care România a depus deja aplicația la Comisia Europeană”.

Cînd un om este la necaz, de regulă, rudele și prietenii îi sar în ajutor. Cu cît ai mai mulți vecini de treabă și prieteni de nădejde, dar, mai ales, cu cît familia este mai numeroasă, cu atît treci mai ușor peste necaz. După 28 iulie s-a dovedit că Broșteniul are și vecini de treabă și prieteni de nădejde, și că familia sa este una numeroasă, avînd un fel de frați, surori, verișori și cumătri prin toată țara, inclusiv la București, și un fel de mătușă la Bruxelles. O mătușă care reacționează ea mai lent, pentru că are atîția nepoți, dar reacționează pînă la urmă.

Broșteniul se poate felicita pentru că face parte dintr-o familie atît de mare, despre care nu avea cunoștință înainte de noaptea de 27 spre 28 iulie.