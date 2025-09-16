Prefectul care este, dar nu este pentru colegii de coaliție

Liberalii suceveni au avut grijă să sublinieze că noul ambulatoriu al Spitalului Municipal Vatra Dornei, o investiție de 3 milioane de euro realizată prin Programul Operațional Regional, reprezintă o reușită a administrației locale liberale și a liberalilor, în general. PNL Suceava a deplasat o delegație consistentă la inaugurarea investiției și a transmis un comunicat de presă în care a avut grijă să îi treacă pe toți liberalii prezenți la eveniment, printre care președinta interimară a organizației, Angelica Fădor, care este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, deputatul Ioan Balan și subprefectul PNL al Județului, Bogdan Păstrăv. Totodată, PNL a avut grijă ca în comunicatul său să nu apară și numele prefectului de Suceava, Traian Andronachi, prezent și el la evenimentul medicalo-politic, dar care este membru PSD, partid cu care PNL se află în coaliție la nivel central. În schimb, PNL nu a avut grijă ca domnul Andronachi să nu apară în fotografiile pe care le-a trimis redacțiilor pentru a vesti marea realizare liberală. Traian Adronachi apare în dreapta primarului PNL, Marius Rîpan, la stînga căruia se află Angelica Fădor. Cu domnul Rîpan la mijloc, doamna Fădor nu este în pericol să ia niște social-democrație de la domnul Andronachi și astfel să i se contamineze sîngele albastru care curge prin venele liberalilor.