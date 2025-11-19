Primăria Suceava ne tot arată niște aur de trompetă și vrea să ne convingă că-i aur de 24 de karate

În primăvara acestui an, Iulius Mall Suceava anunța: ”Companiile IULIUS şi Atterbury Europe au finalizat procesul de extindere a Iulius Mall Suceava, care își consolidează, astfel, poziția de lider regional în retail și divertisment. Iulius Mall Suceava totalizează 60.000 mp de retail, iar noua zonă comercială aduce, în premieră, cele mai noi concepte de magazine Lefties, Stradivarius, HalfPrice, Reserved, Mohito, House şi Cropp, locaţii de food & beverages, un parc şi 2.400 de locuri de parcare. Mall-ul este o destinație mai verde, datorită zonelor amenajate de la zero cu arbori maturi, investiție în valoare de 1,85 milioane de euro. Prin lansarea noului concept, Iulius Mall Suceava introduce noutăţi de retail pe o suprafață de 16.500 mp. Transformarea a presupus atât crearea de spații suplimentare, cât și reconfigurarea și reamenajarea unor zone deja existente. IULIUS și Atterbury Europe au investit 40 de milioane de euro în extindere, iar odată cu acest proiect suma totală investită la Suceava ajunge la 110 milioane de euro”.

La finele săptămînii trecute, știripesurse.ro scria: ”Pentru grupul Iulius, conceptul de re­generare a început cu Palas Iași, primul pro­iect de acest tip din România, care a schim­bat complet centrul oraşului. <Un proiect de regenerare urbană are im­pact doar dacă devine parte integrantă a oraşu­lui şi este asimilat de comuni­ta­te. Vor­bim despre un demers participativ între mediul pu­blic şi cel privat>, explică Raluca Munteanu, direc­tor de dezvoltare al gru­pu­lui. Noile investiţii Iu­lius din Cluj-Na­poca şi Con­stanţa, de 1,3 mili­ar­de de euro, duc mai de­parte acest model. Rivus va transforma fos­tul Carbochim (uzina a fost mutată), zonă in­dus­trială din Cluj, într-un car­tier verde, cu funcţiuni educaţionale, cul­tu­ra­le şi recreative, valorificând poten­ţia­lul râu­lui Someş. <Reconstruim complet zonele în care dez­vol­tăm – de la infra­struc­tură la spaţii verzi şi conec­tivitate. Doar aşa poţi crea continuitate urbană şi proiecte care trăiesc odată cu oraşul>, subliniază Raluca Mun­tea­nu, di­rectorul de dezvoltare al Iulius, potrivit zf.ro”.

Așadar, am înțeles ce înseamnă regenerare urbană.

Nu poate nega nimeni că, anul acesta, Primăria Suceava nu a asfaltat străzi, nu a montat borduri, nu a pus pavele pe trotuare și nu a amenajat parcări printre blocuri. Pentru asta, municipalitatea a dărîmat o serie de garaje, dar a și tăiat o serie de copaci. Pentru conducerea Primăriei Suceava toate astea înseamnă ”regenerare urbană”. Cum toarnă o roabă de asfalt, cum pune două borduri și trei pavele, și cum trage patru linii pentru patru locuri de parcare, cum conducerea Primăriei ”cotcodăcește” că a făcut regenerare urbană. Aceeași Primărie a schimbat gardurile unor spații de joacă pentru copii, a montat la intrare o plăcuță pe care scrie ”Kids park” și a ”cotcodăcit” că a făcut o mare mărgică.

Toate comunicările Primăriei Suceava cu privire la marile sale realizări se încheie cu exprimări propagandistice de genul: ”Singurul obiectiv pe care îl avem este creșterea calității vieții Sucevenilor! Mergem înainte. Fix înainte. Pentru Suceava!”. Atît primarul PSD al Sucevei, cît și viceprimarul PSD al Sucevei vor să lase impresia că ei au descoperit și roata, și apa caldă, și limba engleză, și limba bruxelleză, și că dacă nu ar fi venit ei la conducerea orașului atunci locuitorii ar fi trăit tot în peșteri. Numai că și pînă să se instaleze cei doi închipuiți la conducerea Primăriei s-au făcut și asfaltări și parcări de reședință, și s-au montat bănci, s-au reparat trotuare și s-au amenajat locuri de joacă pentru copii, numai că toate astea nu erau nici regenerări urbane și nici kids park-uri. Primăria Suceava ne tot arată niște aur de trompetă și vrea să ne convingă că-i aur de 24 de karate.