Directivele sufocante

”Cum reparăm motorul competitivității?” este titlul unui editorial semnat de analistul economic Daniel Apostol în jurnalul.ro. Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editoral la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro. ”Mă referam la faptul că Europa are nevoie de mai puțină politică vorbită în <bruxelleză> și de mult mai multă politică economică aplicată, pentru că economia europeană, a clubului european, implicit a fiecărei țări membre în parte, are de suferit, fiind prinsă într-o menghină puternică a reducerii competitivității ei. Celelalte două mari economii mondiale, respectiv America și China, încorsetează șansa de dezvoltare a Europei, dar ca să poată să-și repare motorul, cum am scris acolo, Europa trebuie să înțeleagă că are nevoie de energie. De energie abundentă, accesibilă, ușor de transferat de pe o piață pe alta. Are nevoie de o mai mare mobilitate a capitalului, a banilor, a investițiilor, și asta se face doar prin, nu doar prin, dar la nivel politic, mai ales prin ridicarea unor bariere birocratice, reducerea birocrației, reguli clare și simple, și mai ales de o mai înțeleaptă administrare a resurselor naturale de care Europa dispune, respectiv resurse din energie. Și aici România poate juca un rol semnificativ, pentru că dispunem de resurse naturale, de gaze naturale mai ales, care sînt considerate o resursă a unui motor al transformării economice, a unui motor de tranziție. Apoi, trebuie să ne gîndim la necesitatea unei abundențe de energie electrică, de carburanți, în industria siderurgică și metalurgică e nevoie de energie accesibilă, de energie ieftină, mai ieftină. La fel, în industriile în sectorul inteligenței, pentru că aici europenii pot produce coduri, pot produce în IT softuri cu care să devină mai competitivi. Și o politică menită să demonstreze o asumare a riscurilor. Deocamdată competitivitatea europeană este sufocată de directive scrise de, am scris și acolo un termen, <conțopiști>, și știm foarte bine ce înseamnă <conțopismul> – se manifestă din plin în primăriile autohtone, dar și la nivelul administrației europene”.