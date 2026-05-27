Medici profesioniști care iau 50 de lei fără chitanță și medici manfișiști care iau 400 de lei cu chitanță

Primarul Mihăiță Negură a rămas șocat cînd a aflat că cei doi medici ortopezi de la Spitalul Municipal Cîmpulung Moldovenesc sînt anchetați pentru luare de mită și că, astfel, unitatea medicală a rămas, deocamdată, fără această specialitate. Spitalul se află în subordinea Primăriei, iar domnul Negură a declarat: ”Pentru mine a fost un șoc, pentru că acest aspect nu face o imagine bună unei comunități, unui orășel mic, cochet, unui Spital Municipal, unor cadre medicale care, cea mai mare parte, își exercită profesionismul la cele mai înalte cote. Pentru noi este un șoc, nu numai prin ceea ce au făcut cei doi medici… Nu mă așteptam la Cîmpulung să avem așa ceva. Noi avem la Spitalul Municipal din Cîmpulung Moldovenesc arondate peste 100 de mii de persoane care, cînd au nevoie, apelează la serviciile medicale ale Spitalului Municipal. În momentul cînd îți pleacă doi medici ortopezi foarte bine pregătiți profesional (…) iată că sîntem puși în postura să rămînem fără asemenea secție de ortopedie atît de importantă”.

Într-o primă fază, medicii Dumitru Titi Hăinișteanu și Radu Bruja au fost reținuți pentru 24 de ore. Primul, care este acuzat de 61 de fapte de luare de mită și că a și cerut bani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al doilea, care a este acuzat de 18 fapte, a fost plasat sub control judiciar. Conform anchetatorilor, cei doi primeau, de regulă, sume cuprinse între 50 și 200 de lei, dar și bunuri nealimentare și alimentare, probabil că găini, lapte, ouă, brînză și miere din gospodăriile oamenilor din zona Cîmpulung Moldovenesc.

Este trist că încă mai sînt medici care primesc atenții de la pacienți, în condițiile în care veniturile în spitalele publice au crescut substanțial, iar doctorii au posibilitatea să-și completeze cîștigurile activînd în cadrul unor cabinete private. Este enervant că mai sînt medici care îți solicită ”dreptul”. Este trist că oameni cu atîta școală și cu atîția bani încă mai bagă în buzunar cîte 50 de lei poate de la niște oameni care sînt amărîți, iar pentru ei aceste sume chiar contează.

Grav este și că Spitalul Municipal Cîmpulung Moldovenesc a rămas fără medici ortopezi, fără cei doi medici despre care domnul Negură a mai spus că are informații că aceștia erau foarte apreciați de pacienți pentru că știu meserie.

Apropo de cabinetele private. Sînt cazuri în care mergi cu încredere la o clinică din aia mult lăudată la care consultația este 400-500 de lei. Te doare o mînă, un umăr sau o coastă, iar un medic manfișist, mut ca o lebădă, care stă cu nasul în hîrtii, nu te invită să te dezbraci ca să pună mîna pe tine și ca să te întrebe una alta, ci te trimite imediat la un RMN, care costă și ăla, dar mai mult. Consultația durează maxim 3 minute.

Cum e mai bine: să dai peste un doctor care chiar de consultă, îți prescrie o rețetă și te faci bine, iar la final, fiind foarte mulțumit de modul cum te-a tratat insiști să primească 50 de lei? Sau să mergi la o clinică mult lăudată unde un medic nu știe cum să scape mai repede de tine și să plătești 400 de lei, dar să primești o chitanță? Care medic e mai medic și care dintre ei e mai șpăgar?