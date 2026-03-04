Poveștile pe cale să devină realitate

Aflat la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a vorbit și despre autostrada care ar urma să ajungă la Suceava și apoi la Siret. De la Pașcani la Suceava autostradă, iar de la Suceava la Siret drum expres.

Cele două bucăți de drum vor fi finanțate prin Programul SAFE, ca infrastructură civilă şi militară. A spus domnul Bolojan: „Asta înseamnă că pe cele două capete de autostradă, de la Paşcani, prin Suceava, spre Siret, şi de la Paşcani, spre Ungheni, prin Iaşi, vom fi în situaţia în care, cel mai tîrziu, în toamna acestui an, ar trebui să începem toate lucrările, în aşa fel încît să ne asigurăm că, pînă la finalizarea acestui program, deci pînă prin 2029-2030, în afară de achiziţiile militare care urmăresc să dezvolte industria naţională de apărare şi să aducă în România producţia de armament pentru Armata Română pe termen lung, să avem şi aceste două axe de dezvoltare, care asigură atît conectivitatea spre nordul României, dar şi conectarea transfrontalieră cu Ucraina şi Moldova”.

Principalul obiectiv al Programului SAFE îl reprezintă dezvoltarea industriei europene de apărare, iar România a depus o aplicaţie a cărei valoare este de 16,6 miliarde euro. Prin SAFE se pot accesa împrumuturi la dobînzi mici şi în condiţii avantajoase.

Declarația premierului Ilie Bolojan merge corelată cu spusele lui Cătălin Nechifor, în contextul împlinirii a patru ani de la începutul războiului în Ucraina. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Nechifor, fost europarlamentar, parlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, a declarat că dacă nu ar fi existat conflictul din Ucraina, probabil că România nu ar fi reușit să accelereze proiectele majore de infrastructură rutieră din Moldova, inclusiv autostrada Pașcani – Siret. Mai mult, acesta a afirmat: ”Părerea mea este că dacă nu exista conflictul din Ucraina nu făceam autostrada nici măcar pînă la Pașcani. Pentru că ce s-a făcut în ultimii ani e de neimaginat în România. Noi, care aveam incapacitatea de a face maxim 100 de kilometri pe an, iată că am triplat aproape această sumă de kilometri. Și ritmul e unul foarte accelerat. Probabil că anul ăsta vom circula pe autostradă pînă la Pașcani, ceea ce e un lucru important pentru regiunea noastră. Autostrada va fi extrem de importantă, vitală chiar pentru reconstrucția Ucrainei, și de asta există interesul Uniunii Europene de a finanța diferența de kilometri rămasă pînă la Siret”.

Încă o veste bună este aceea că Uniunea Europeană vorbește despre un nou instrument de finanțare (EastInvest), de care ar putea beneficia și România, unul în valoare de 28 de miliarde de euro, care este destinat statelor membre aflate la granița cu Rusia, Ucraina și Belarus, în contextul efectelor economice și de securitate generate de războiul din Ucraina. În legătură cu acesta, domnul Nechifor a declarat: ”E bine că există această intenție, pentru că în ipoteza unei opriri a războiului vom asista probabil la un fenomen inversat de migrație. O parte dintre ucraineni se vor întoarce către Ucraina și aceste zone limitrofe vor trebui să aibă niște capacități economice importante, pentru că de aici va porni, totuși, reconstrucția Ucrainei, atunci cînd va fi cazul. Și probabil că acest instrument va ține cont și de momentul în care conflictul va fi finalizat într-un fel sau într-altul”.

Deci, este din ce în ce mai limpede că, în ciuda promisiunilor făcute de ani și ani de zile de toate guvernările, un drum de mare viteză nu ar fi ajuns prea curînd pînă la Suceava, și nici atîta pînă la Siret. Dacă nu ar fi fost războiul de la granița de nord a țării noastre, România nu ar fi fost în stare să lege Capitala de Suceava, iar Uniunea Europeană nu s-ar fi grăbit să aloce fonduri atît de consistente pentru realizarea autostrăzii care se va termina ca drum expres. Bani care, atenție, sînt, totuși, luați cu împrumut și, de aceea, nu ar fi de mirare ca mersul pe autostradă să fie contracost. Pînă la urmă, bine că se face autostrada aia din poveștile spuse la diferite microfoane de atîta amar de ani.