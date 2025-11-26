Plătiți bine ca să piardă timpul

Joi, 20 noiembrie, la ora 10.00, atunci cînd mulți dintre suceveni se aflau la lucru, doamne și domni aranjați și-au dat întîlnire în elegantul Auditoriu ”Joseph Schmidt” aparținînd Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava. Doamnele și domnii prezenți la întîlnire sînt șefi de instituții publice și au participat la ședința Colegiului Prefectural Suceava. Dată fiind apropierea Sărbătorilor de Iarnă, instituțiile care trebuie să aibă grijă ca populația să nu pățească ceva și să petreacă în liniște și pace au prezentat o serie de rapoarte. Rapoartele pe care le-a primit Instituția Prefectului, condusă de Traian Andronachi, au fost retrimise presei.

Am ales, la întîmplare, materialul pregătit de Protecția Consumatorilor Suceava pentru marea ședință la care au participat afișînd seriozitate doamnele și domnii șefi. Publicăm parte din acest raport, nu pe tot, ca să nu vă plictisiți prea tare, fix așa cum a fost el redactat.

”Masuri in domeniul sigurantei produselor alimentare si nealimentare comercializate in perioada sarbatorilor de iarna

In fiecare an, in perioada sarbatorilor de iarna, CJPC Suceava efectueaza actiuni de control, stabilite prin tematici nationale si prin tematicii proprii in vederea supravegherii pietei pentru asigurarea sigurantei produselor alimentare si nealimentare specifice acestori sarbatori, precum si asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatilor din domeniul HORECA.

I. In cazul produselor alimentare specifice sarbatorilor de iarna se verifica in principal urmatoarele produse si caracteristici si informatii necesare acestora:

1. Carne preambalata

1.1.Calitatea produselor

– existenţa documentelor de provenienţă sau de însoţire a mărfii; – starea ambalajelor (integritate, etanşeitate); – încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;

– caracteristicile organoleptice prin verificare directă (aspect, miros şi gust, prezenţa corpurilor străine în conţinut, a petelor de mucegai şi a semnelor de alterare); în caz de suspiciune se preleveaza eşantioane care vor fi analizate în laboratoare autorizate; – încadrarea în cantitatea netă impusă sau declarată de producător; – – respectarea temperaturilor de păstrare şi expunere, impuse sau declarate.

1.2.Modul de respectare a prevederilor referitoare la informarea consumatorilor

2. Cacao si produse din cacao (ciocolată şi produse din ciocolată)

2.1.Calitatea produselor

– existenţa documentelor de provenienţă sau de însoţire a mărfii; – starea ambalajelor (integritate, etanşeitate); – încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător; – caracteristicile organoleptice prin verificare directă (aspect, miros şi gust, prezenţa corpurilor străine în conţinut, a petelor de mucegai şi a semnelor de alterare); în caz de suspiciune se preleveaza eşantioane care vor fi analizate în laboratoare autorizate; – încadrarea în cantitatea netă impusă sau declarată de producător; – respectarea temperaturilor de păstrare şi expunere, impuse sau declarate.”

Hal de prezentare! Nimic concret, niște lucruri comune înșirate ca să fie acolo, aruncate pe hîrtie la repezeală de un funcționar plictisit, care din cînd în cînd a pus cîte o virgulă cum i-a venit și cîte o cratimă. Nimic despre principalele nemulțumiri ale consumatorilor, nimic despre exemple de cazuri din ceilalți ani rezolvate de Protecția Consumatorilor în perioada Sărbătorilor de Iarnă, nimic despre zonele de risc pentru consumatori, nimic despre numărul mic de inspectori de teren în cel de-al doilea județ ca întindere din țară. Un material făcut ca să fie făcut și să fie citit ca să fie citit, în fața unei asistențe deja plictisite.

Pierdere de timp pentru niște șefi plătiți bine ca să facă lucruri importante și nu să se plictisească în ședințe care vor să lase impresie populației că autoritățile muncesc cu toată seriozitatea și priceperea pentru binele și liniștea ei.