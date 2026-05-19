”Tristeți de străzi pustii și mute/ Cu ziduri vechi și cu fațade”/ Însă, primarul are o viziune/ Și veselia e gata fața să-și arate/ Ea va cu fîntîni cu jeturi colorate/ Și cu terase în linie aranjate

După ce a desființat cîteva terase, Primăria a spus că nu are nimic cu acestea, dar că proprietarii lor trebuie să îndeplinească niște condiții prevăzute în noul regulament al teraselor. Mai mult, instituția condusă de Vasile Rîmbu a spus că are un plan care vizează transformarea centrului municipiului într-o floare, una care să aibă pe petalele sale terase de terase. Planul se numește: ”Reconfigurăm centrul Sucevei. O viziune pentru mîine”. Refacerea centrului va însemna înlocuirea dalelor cu piatră naturală în tonuri calde, rezistentă la trafic și intemperii, realizarea de insule de umbrire și montarea de mobilier modern. ”Modernizarea centrului include și o componentă de dezvoltare a sectorului HoReCa, prin suplimentarea numărului de terase, însă sub reguli stricte de design: sunt interzise culorile stridente și materialele plastice neconforme; umbrelele și mobilierul teraselor vor trebui să respecte regulamentul local pentru a asigura un aspect elegant și ordonat; amplasarea teraselor se va face fără a bloca fluxul pietonal, fiind prevăzute și zone dedicate deplasării cu bicicleta”. Anul acesta, centrul Sucevei va rămîne tot trist, pentru că lucrările ar urma să înceapă în 2027, cu un an înainte de alegerile locale, iar sucevenii trebuie să aibă unde sărbători realegerea actualei conduceri a Primăriei. Era să uităm: Vasile Rîmbu, cel care pe vremea cînd era managerul Spitalului Județean Suceava a construit în curtea unității medicale o fîntînă arteziană cu jocuri de lumini și cu muzică, promite că fîntîna arteziană din centru va fi înlocuită cu o fîntînă la nivelul solului, ”cu jocuri de apă și lumini”, care ”va fi integrată direct în paviment. Când jeturile sunt oprite, spațiul redevine complet pietonal”.