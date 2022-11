Pasiunea, legătura dintre Sanda-Maria Ardeleanu, Margareta Clipa, Dorin Goian și Petru Ghervan

Margareta Clipa îți poate vorbi ore în șir despre parcursul său profesional, despre folclor și despre spectacolele sale trecute, prezente și viitoare. Unul dintre marile merite ale cunoscutei artiste este acela că nu i-a uitat pe cei care i-au fost alături pe drumul pe care l-a început în urmă cu cîțiva ani. În cadrul unei emisiuni de dată recentă de la Radio Top, Margareta Clipa a povestit: ”Am terminat Liceul Industrial nr. 2 din Rădăuți. În timpul liceului am cochetat cu Orchestra <Brădulețul> condusă de regretatul Mircea Băncescu, fost director al Casei de Cultură din Rădăuți. Acolo a fost pionieratul meu, după care <Cîntarea României> m-a descoperit și, ca să merg mai departe, cu pași repezi, am luat premiul I pe zona Moldovei. Inspectorul Paulenco m-a recomandat Ansamblului <Ciprian Porumbescu>. Așa l-am cunoscut pe maestrul George Sîrbu, așa l-am cunoscut pe Nistor Dominte, directorul ansamblului la acea vreme, așa i-am cunoscut pe mai mulți. George Sîrbu a rămas și rămîne la sufletul și la inima mea. El este prezent prin toate lucrările sale. Datorită lui am venit la Ansamblul <Ciprian Porumbescu> și datorită lui Nistor Dominte. Cu maestrul Sîrbu am făcut primele cîntece. Apoi, am cîntat cîteva șlagăre ale trompetistului Alexandru Havriliuc. Așa am deschis interesul publicului față de numele Margareta Clipa. Atunci eram la început, pe parcurs am fost în formare și acum sînt consacrată. Mă mîndresc cu tot ceea ce am făcut”. Margareta Clipa ar putea să stea liniștită acasă, pentru că are un confort material care îi permite acest lucru. Însă, doamna Clipa continuă să susțină recitaluri în țară și în străinătate, încercînd să nu refuze nici o invitație. Și nu duce lipsă de așa ceva.

Este suficient să asiști la o partidă de fotbal a Forestei Suceava pentru a-ți da seama că Dorin Goian este la fel de implicat ca antrenor cum a fost și ca jucător. Agitația sa continuă este dovada. Din respect pentru fotbal, pentru public și pentru el, Dorin Goian se folosește de toate cunoștințele și de toată energia pe care le are, iar acest lucru se vede, pentru că Foresta este lider detașat în seria I a Ligii a III-a de fotbal, cu șanse reale de promovare.

Sanda Maria Ardeleanu este profesor universitar doctor de franceză, conducător de doctorat și președintele de onoare al Alianței Franceze Suceava. Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului de Franceză, doamna Ardeleanu a spus: „Adresez felicitări colegilor profesori de franceză din școlile sucevene, din școlile din România, de peste tot de pe mapamond. Peste 900.000 de profesori de franceză există pe glob. Le mulțumesc profesorilor de franceză de la Alianța Franceză pentru că reușesc să aducă limba franceză prin cursuri în afara școlii. Ziua Profesorului de Franceză a fost inventată tocmai pentru a fi un moment al recunoașterii oficiale a rolului pe care profesorul de franceză îl joacă în întreaga lume, și anume, rolul de a transmite limba franceză tinerelor generații. Limba franceză este o limbă modernă, o limbă utilă, și constituie, alături de celelalte limbi de pe glob, un atu în exprimare și în comunicare. Ziua Profesorului de Franceză este una destinată diversității. Asta, deoarece franceza, francofonia, înseamnă în primul rînd respectul pentru diversitate”. Alianța Franceză este o organizație puternică, una care se bucură de aprecierea Ambasadei Franței la București, și nu numai.

Probabil că perna pe care doarme profesorul universitar doctor Petru Ghervan are forma unei mingi de handbal. Datorită domnului Ghervan, la Suceava există un centru de excelență care formează copii și tineri, iar rezultatele echipelor de juniori spun totul despre nivelul de pregătire. Echipa mare a Universității nu strălucește, dar impresionează în unele momente. Și, foarte important, își permite ”luxul” de a promova jucători tineri.

Că e muzică, că e catedră, că e sport, medicină sau orice altceva, cifrul care deschide ușa către performanță are următoarea combinație de litere: P, A, S, I, U, N, E. Cei patru suceveni cu ajutorul cărora am ilustrat acest articol reprezintă dovada foarte vie că așa este.