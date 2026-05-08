Bani pentru parlamentari

Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, întreabă: ”De ce prețul benzinei în 2008 în România era în jur de 4 lei, iar acum se zbate în jur de 9 lei, cu fluctuații pe care le simțim zilnic?”. Tot senatorul Vlăescu răspunde: ”Acest lucru se datorează în principal fiscalității ridicate, cursului valutar, costurilor operaționale și evoluțiilor geopolitice, taxele reprezentînd o parte majoritară din costul final”.

Întrebare: cu ce bani să ții 332 de deputați și 137 de senatori? Răspuns: inclusiv cu bani din taxele mari puse la combustibil.

Camera Remuneraților