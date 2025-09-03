”Motorul tăcut”, în pericol de a fi gripat

Recent, în jurnalul.ro, analistul economic Daniel Apostol a scris un editorial cu titlul <Motorul tăcut al economiei naționale>. Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro.

”Motorul tăcut? Clasa de mijloc, acel segment din populația activă care este regăsit în economia reală, în toate domeniile în care îl căutăm: în antreprenoriat, firme mici, firme mijlocii, la nivelul angajaților companiilor mari, mici și mijlocii, la nivelul angajaților companiilor de stat sau în rîndul funcționarilor. Clasa asta de mijloc este clasa care în orice societate generează prosperitate. Sigur, ea funcționează în siajul unei clase mai înstărite, însă acest motor tăcut, cum am spus eu, al economiei, tăcut pentru că nu face zgomot, nu se scrie, nu se vorbește despre clasa de mijloc, nu generează titluri de presă. În schimb, este acea parte a populației activă care asigură zi de zi consumul, stabilitatea economică, inovația și, de ce nu, prin vot și existența democrației.

(În pachetele de măsuri ale Guvernului Bolojan apare clasa de mijloc?) Da. Pachetele, ca să ne referim la toate pachetele de măsuri de care am auzit pînă acum, nu fac nimic altceva decît să țintească taman în clasa de mijloc. Impactul acestor pachete îl va suporta pe umeri clasa de mijloc din România și asta este o chestiune aproape de neînțeles, pentru că noi am intrat în retorica asta a necesității unei reformări a statului dintr-un singur motiv: Guvernul s-a trezit în fața unui deficit bugetar mare, pe care tot el l-a produs. Căile de rezolvare teoretică, de soluționare, de stingere a acestui deficit mare sînt îndreptate taman nu spre cei care au produs deficitul, ci în primul rînd spre clasa de mijloc, pentru că, pînă acum, măsurile fiscale au generat o înfrînare a consumului. Or, clasa de mijloc este cea care susține consumul. Stabilitatea economică susține consumul. Pachetul fiscal pe care îl avem implementat deja de la 1 august și măsurile care urmează să vină în pachetul II, cele de natură fiscală, vin să pună din nou taxe, impozite pe clasa de mijloc. Există undeva o tendință a spune că se încearcă protejarea unor categorii vulnerabile, dar lovim acolo unde avem principalul vector al cererii interne.

Economia României de 35 de ani încoace are ca model de dezvoltare consumul. Că e bine sau că e rău e altă discuție. Nu este axată pe investiții. Și, acum, asistăm la o selectare a proiectelor de investiții, la o stopare a investițiilor din lipsă de bani, la o redirecționare, reprioritizare a acestora. Dar asta vine în paralel cu faptul că acest principal vector al cererii interne, clasa de mijloc, urmează să sufere niște măsuri care îi va diminua puterea de cumpărare și de activare economică. Pentru că oamenii, și o să fac aici explicații, elita economică, oamenii foarte bogați știu să economisească banii importanți sau să investească în active externe. Pentru că sînt la nivelul puterii lor de cumpărare și la un grad de accesibilitate elitist. Categoria vulnerabilă de populație, care consumă minimal, intră cumva în siajul clasei mijlocii. Iar clasa mijlocie este cea care susține în cea mai mare parte economia locală. Oamenii din clasa mijlocie achiziționează locuințe în orașele de reședință sau în țară, investesc în educație, plătesc taxe, impozite, cumpără servicii și produse oferite de economia autohtonă. Produse fabricate în țară sau importate. Acest tip de consum este consumul care stabilizează întreprinderile mici și mijlocii, care creează locuri de muncă și care amortizează și șocurile externe. Or, noi punem acum un regim fiscal care va diminua puterea de cumpărare și va avea în consecință, va provoca în consecință o stopare, o diminuare a consumului, o înfrînare a economiei. La pachet cu asta mai vedem la televizor zi de zi avertismente, pseudo-avertismente ale politicienilor, care ne spun că ne îndreptăm spre recesiune cu pași mari. Păi, dacă auzim zi de zi mesajele astea, ce credeți că vor face cei care conduc companii mari, mici sau mijlocii? Vor încerca să se protejeze, vor încerca să stopeze lanțul de circulație a banilor în economie din dorința de a economisi și de a se proteja în fața unui viitor șoc”.