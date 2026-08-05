Să porți cască nu-i o rușine. Din contră

În ultimii ani s-a investit masiv în infrastructura școlară din județul Suceava, din fonduri europene, naționale și/sau locale. O atenție deosebită s-a acordat liceelor tehnologice și unităților de învățămînt în care sînt clase de învățămînt dual și profesional. Printre campionii la investiții se numără Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” și Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava. De pildă, în anul 2022, printr-un proiect de 6 milioane de lei, la unitatea de învățămînt din Siret s-au achiziționat strunguri, menghine și mașini de cusut, dar și mașini de echilibrat roți, o mașină de dejantat roți, o combină de măsurare a noxelor și echipamente IT. În urmă cu cîțiva ani, ”Petru Mușat” a investit două milioane de euro din fonduri europene în baza materială, dar și în resursa umană. Totodată, toate laboratoarele și atelierele au fost modernizate. Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava pune și ea mare accent pe învățămîntul dual și vrea să ”exporte” această formă de învățămînt și în județul Botoșani. În județul Suceava sînt clase de învățămînt profesional ori pentru învățămîntul dual și la Liceul Tehnlogic nr. 1 Cîmpulung Moldovenesc, Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu ”Dumbrăveni, Liceul Teoretic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, Colegiul ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” Vatra Dornei, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni și Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.

Din păcate, numărul celor care aleg să urmeze, din proprie inițiativă, cursurile unor licee tehnologice și să se înscrie în clase de învățămînt dual și profesional este scăzut. Numai în cazul în care nu reușesc să ajungă la o altă școală, elevii optează pentru școlile de meserii. Asta, pentru că se consideră că doar copiii slab pregătiți merg acolo și, deci, este o rușine să fii elev la o asemenea unitate de învățămînt.

Asta nu se întîmplă doar la noi, ci, de exemplu, și în Marea Britanie. Că doar nu degeaba noul premier britanic, Andy Burnham, a anunţat că, începînd cu vârsta de 14 ani, elevii vor combina obiectele de bază cu o pregătire tehnică practică. A spus premierul Marii Britanii: ”Prea mult timp ne-am construit sistemul de educaţie în jurul ideii că există o singură cale către succes: universitatea, o diplomă, un birou. Această viziune a deschis uşi pentru milioane de oameni, şi pe bună dreptate. Dar, undeva pe parcurs, am transmis şi un alt mesaj: că dacă ambiţia ta era să urmezi o profesie care necesita mai degrabă competenţe tehnice, atunci, cumva, ţinteai mai jos. Cred că aceasta a fost una dintre cele mai mari greşeli pe care le-a făcut această ţară. În era inteligenţei artificiale, competenţele practice şi tehnice nu au devenit mai puţin valoroase – dimpotrivă, au devenit mai importante ca niciodată. Marea Britanie va avea nevoie, mai mult decât oricînd, de ingineri excepţionali, electricieni şi experţi în securitate cibernetică”.

Domnul Burnham a lansat mesajul ”În Marea Britanie, casca de protecţie va fi apreciată la fel de mult ca toca de absolvire” și a adăugat: ”Astăzi, readucem educaţia tehnică acolo unde îi este locul – nu ca o opţiune secundară, ci ca o alegere de prim rang. Începînd cu vîrsta de 14 ani, le vom oferi elevilor o nouă opţiune în şcoală: vor continua să studieze materiile de bază – matematica, limba engleză şi ştiinţele -, dar le vor combina cu o pregătire tehnică practică, aplicată. Aceasta va include stagii de practică şi dezvoltarea unor legături cu angajatorii locali”.

O astfel de abordare ar trebui să existe și la noi, la cel mai înalt nivel. Marea Britanie, prin poziția pe care o ocupă printre statele lumii, vede mai bine ce se întîmplă la ora actuală și încotro se îndreaptă lucrurile, iar România ar trebui să copieze modelul. Infrastructura există, mai trebuie să existe și mentalitate pentru ca sălile de clasă, laboratoarele și atelierele să se umple de copii și adolescenți, cărora nu ar trebui să le fie rușine să poarte cască (dar, nu din cea pentru bicicletă sau trotinetă), din contră. Casca asta îi va proteja pe viitor. Dacă nu cred, să stea de vorbă cu muncitorii supercalificați și cu inginerii care au lucrat pe marile șantiere și la marile investiții publice sau private din țară ori din străinătate.