Cei care au profitat de oprirea apei calde

Timp de cinci zile, locuitorii municipiului Suceava ale căror locuințe sînt racordate la sistemul centralizat de încălzire nu au avut apă caldă, deoarece producătorul de agent termic, Bioenergy, a fost forțat să efectueze revizii la turbină. În ceea ce-l privește pe Mugur Corlățan, directorul firmei de distribuție a agentului termic, Thermonet, acesta a declarat: ”În timpul ăsta am profitat și noi de această oprire și ne-am rezolvat niște probleme care, dacă nu se oprea acum, urma să fie programată oprire și din partea noastră. Dar așa am rezolvat și aceste probleme”. De oprire au profitat și sucevenii care depind de sistemul centralizat de termoficare, aruncînd din cămară oalele ciobite în care încălzeau apa pe vremuri și achiziționînd altele noi.

