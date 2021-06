Gheorghe Flutur, primul florar al județului

Se întîmpla în urmă cu aproximativ un an. Aflat în plină campanie preelectorală, președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, desena peste tot autostrăzi și centuri ocolitoare care spărgeau munții, învăluiau dealurile și șerpuiau ca nouri lungi pe șesuri. Încîntat de faptul că a contribuit serios la fugărirea de la putere a Ciumei Roșii și că președintele PNL, Ludovic Orban, a ajuns prim ministru, și încrezător că partidul său va rămîne la guvernare și după alegeri, Gheorghe Flutur se și vedea cu cască de inginer pe cap și cu cizme de cauciuc în picioare, dînd indicații prețioase pe șantierele județului.

În timpul unei vizite a premierului Ludovic Orban și a ministrului Transporturilor, Lucian Bode, care au promis finanțări pentru proiectele mari de infrastructură rutieră, Gheorghe Flutur a declarat: ”Mă bucur de aceste vești pe care ni le dați și vreau să găsim posibilitatea să simplificăm proceduri cît putem. Suceava are și ea dreptul să fie legată și de Capitală cu o autostradă, dar și de Vest, și din punct de vedere turistic, dacă ne gîndim, și din punct de vedere economic. Mă rog la Dumnezeu să prindem acel moment cînd băgăm buldozerele și excavatoarele, cînd vom construi și noi autostrăzi. Vă spun, dacă vreți, gratis mă transform în diriginte de șantier, cum am făcut-o pe DN 17, nesuferit total, dar am făcut-o ca să deblocăm foarte multe din obstacolele care erau”.

Pe PNRR Suceava e pe nicăieri, iar pe fonduri guvernamentale la fel. Oricum, dată fiind bîlbîila Guvernului în ceea ce privește PNRR-ul, chiar dacă am fi fost prinși pe lista de investiții, tot nu am fi fost siguri că s-ar fi făcut ceva. Și dacă la capitolul PNRR Guvernul se descurcă atît de prost, cu toate că a avut timp să se pregătească, nu putem avea prea mari așteptări din altă parte. Deci, șansele ca în viitorul apropiat (viitorul apropiat însemnînd actualul mandat, care se termină în 2024) să se facă ceva consistent în județul Suceava sînt minime, acestea tinzînd spre zero.

Norocul lui Gheorghe Flutur, nu și al județului Suceava, este că acesta are o variantă de rezervă. Iar varianta de rezervă este reprezentată de festivalurile care pot fi organizate, dat fiind faptul că Suceava este o zonă încărcată de istorie. Domnul Flutur a anunțat că pe 24 iunie, în Sala Unirii Bucovinei cu Țara din Palatul Administrativ, vor fi semnate înțelegeri de cooperare între județul nostru și municipiul Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Sîngerei și Rîșcani, din Republica Moldova. Parteneriatele vor fi încheiate în cadrul Programului Ștefanian, care se va derula în perioada 24 iunie-2 iulie.

Domnului Flutur nu-i vor ieși autostrăzile, drumurile expres și centurile, toate asfaltate, dar acesta demonstrează că este hotărît să construiască un pod de flori între Suceava și Chișinău. Decît deloc, e bun și podul ăsta.

Visul lui Gheorghe Flutur de a deveni diriginte de șantier a fost spulberat, iar ca să nu se plictisească, dar și pentru a nu pica rău în fața propriului electorat, acesta va încălța cizmele de cauciuc și va coordona lucrările din serele în care se plantează flori pentru podul spre Chișinău.

Urmează Sfînta Maria, Tîrgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”, Ziua Unirii Bucovinei cu Țara și ”Crăciun în Bucovina”. Și s-a mai dus un an. Și s-a mai dus încă un rînd de promisiuni electorale. Să fim noi sănătoși, că ani, promisiuni și campanii vor mai fi.