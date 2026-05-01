Dr K, Ladyva… și noi

Am mai scris cîndva în această rubrică despre fabuloasa inițiativă a britanicilor de a amplasa piane în spațiile publice: în aeroporturi, gări, autogări, stații de metrou. Pianele respective sînt de toate mărimile și culorile, iar accesul la ele este absolut liber. Ele sînt pur și simplu la dispoziția trecătorilor. Printre cei care se folosesc de ele pentru a da veritabile spectacole se numără și un personaj devenit vedetă planetară pe youtube: ”Dr. K”, pe numele său adevărat Brendan Kavanagh, pseudonimul venind de la doctoratul său în literatură (a și predat ani buni, pînă să renunțe definitiv, nu înainte de a fi publicat în 2014 volumul ”Toxic Teaching”(!), în care descrie sistemul educațional britanic ca fiind unul profund toxic).

Ei bine, Dr. K, pe lîngă propriile show-uri în locuri publice, mai are și invitați, fie dintre pasageri, fie muzicieni aflați întîmplător sau nu în preajma sa, alături de care cîntă (la 4, 6 sau chiar 8 mîini!, de se face înghesuială în jurul clapelor!) mai ales boogie-woogie, dar și alte genuri, de la country ori jazz pînă la muzica clasică, pe care de regulă le aduce tot la boogie-woogie. Nu lipsesc incidentele, cel mai adesea cu angajații din locul respectiv, care vor să… menajeze pianele, cu polițiști (ăștia sînt în toată lumea la fel!) care vor să interzică muzica din motive doar de ei știute, ba chiar și un conflict devenit viral cu niște chinezi aflați în trecere și care i-au cerut lui Dr. K să șteargă înregistrarea în care se vedeau și ei, nepricepînd cum stă chestia cu spațiul public! Mai sînt și alții, precum elvețienii Nico Brina și superba Ladyva, care au același gen de reel-uri, făcute fie la ei acasă, fie chiar în Marea Britanie, cu sau fără prietenul lor, Dr. K. Stați liniștiți: Ladyva a concertat și la Royal Albert Hall!

Mi-a venit să scriu despre ei după ce am re-răs-văzut la "Românii au talent" alți și alți pianiști: niște copiluți de 12, 14, 17 ani, care bagă la Rahmaninoave de crapă pianul, juriul dă ochii peste cap într-o încîntare aproape bolnăvicioasă, dar boogie-woogie nu s-a învrednicit nici măcar unul să cînte în toată istoria concursului. Oare de ce?