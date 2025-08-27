”Deci, despre ce vorbim?”. Despre baze sportive

La Suceava este foarte așteptată deschiderea sălii polivalente care se construiește la ieșirea spre Fălticeni și al cărei termen de finalizare este sfîrșitul lunii septembrie 2025. Sala de la Suceava este una dintre cele mai mari și una dintre cele mai frumoase din țară. Florin Senciuc, un sucevean stabilit de 25 de ani în Indianapolis, a fost întrebat dacă o sală cu 5.000 de locuri acolo reprezintă un lucru ieșit din comun.

”Eu ce spun acum este în urma unui articol citit cu ceva timp în urmă, și anume: eu am rămas impresionat de cît de dezvoltat sau cît e de popular sportul ăsta numit baschet. Ca să aflu că aici, în statul Indiana s-a inventat. Și vreau să-ți spun că Gene Hackman, faimosul actor care tocmai a trecut la cele veșnice anul ăsta, a jucat într-un film faimos – ”Hoosiers”, despre o școală de baschet de aici, nu pot să-i zic liceu, o școală generală, mă rog, care a luat titlul național, a făcut mare vîlvă în anii `50-`60. În statul Indiana, nu vorbesc numai din Indianapolis, în statul Indiana există cele mai multe săli de sport cu peste 5.000 de locuri sau peste 5.000 de locuri din toate statele Uniunii Americane. Sînt undeva la peste 100 și ceva de săli. Deci, atenție, Indiana este mai puțin de jumătate din România. Deci, ce să zic mai mult? Ca să nu mai spun că sînt campionate în cadrul liceelor, începînd de acum, din luna august-septembrie, și se termină undeva în ianuarie, iar cele studențești încep în octombrie și se termină cu faimosul turneu național în luna martie – se numește Nebunia din Martie, March Madness, în care toată țara își trimite cele mai bune echipe și se joacă acel Final Four, finala celor patru. Deci, sărbătoare, efectiv, cînd spun treaba asta, o spun la modul foarte serios, este sărbătoare națională în Statele Unite, se joacă la casele de pariuri de ordinul sutelor de miliarde de dolari în toată luna respectivă.

(Ale cui sînt sălile?) Sînt ale școlilor private, dar și ale școlilor publice. Indianapolis are un sistem de școli publice, se numește Indianapolis Public School, IPS-ul, care este administrat de către Primăria Orașului Indianapolis, și ei întrețin de la autobuze pînă la terenuri de sport, pînă la școli, profesori și baza materială didactică și, într-adevăr, ei iau decizia cînd să construiască, ce se construiește și cît de mare se va construi. Se face un recensămînt, să-i zicem, în cartierul respectiv și spune: <da, domnule, uite, avem acum numărul ăsta crescut de familii, avem copii, așa, evident, trebuie neapărat să construim aici>. <Bun, ce facem? Facem o școală generală clasele I – VIII sau facem IX – XII> și de acolo se pornește. Spun treaba asta pentru că aici unde locuiesc eu, deja se vorbește la modul foarte serios pe forum-uri online, îmi spune soția, că se gîndesc oamenii să facă o petiție ca să construiască o școală, cel puțin grădiniță cu școală pînă clasele I – VIII, pentru că deja au început să fie mulți copii aici.

(Unde se construiește o școală se face și o sală de sport?) Oooo, dar nu se face școală fără sală de sport. Deci, cînd spun sală de sport spun doar 2%-5%, pentru că pe lîngă sala de sport… Hai să-ți dau un exemplu: cînd merg cu nepotul meu la înot, cînd mă duc și parchez acolo, pe lîngă că au o parcare cît jumate din cartierul Cuza Vodă I, pînă ajung la sala de sport am afară vreo opt sau nouă terenuri de tenis, și eu vorbesc de un liceu banal din localitatea unde este arondat nepotul meu. Dar am lîngă parcare un teren de fotbal, teren de atletism, de alergare în jurul stadionului, inelul ăla care este în jurul terenului, așa, este teren de ăsta pentru aruncarea greutății… Bun. Cînd intru, pe partea stîngă am sală de forță folosită de cei care practică fotbalul american, voleiul, toate sporturile de la liceul respectiv. E atît de mare, atît de dotată, că eu garantez că nu vei găsi o sală din aia în cel puțin patru județe din nordul Moldovei. Bun. Trec și ajung la bazinul de înot. Vrei să-ți spun că bazinul de înot are apă tot timpul? Spun asta la modul foarte serios, pentru că știm foarte bine ce vîlvă a creat cel din Bacău care se antrena pentru olimpiadă la săriturile în apă și el sărea pe burete. Este un bazin acoperit. (…) Vorbeam cu prietena noastră de familie Camelia Potec, campioana olimpică la 200 de metri liber, cînd îmi spunea odată în aeroport, ne-am întîlnit în Otopeni și era soția martor, și era tare mîhnită, pentru că bazinul olimpic de la Otopeni, la vremea respectivă, ea fiind președintă a Federației Române de Înot, nu a putut să depună actele pentru organizarea campionatului european de copii și juniori în România, pentru că Primăria Otopeni nu a tras toate utilitățile pînă la bazin, inclusiv conducta de apă ca să pună apă în bazin, că nu degeaba am spus că ăștia au și apă în bazin. Deci, despre ce vorbim?”. (Între timp lucrurile s-au rezolvat, iar Otopeniul a găzduit zilele trecute Campionatul Mondial de Înot U18 – n.r.)