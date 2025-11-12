Acești suceveni care fac cinste Sucevei

Vatican News: ”Octavian Stroici era din Suceava și s-a mutat cu familia lîngă Roma, unde lucra de mai mulți ani în domeniul construcțiilor. Potrivit presei locale, colegii de muncă l-au descris ca fiind un om harnic și discret. La mai puțin de 24 de ore de la moartea muncitorului român, Leon al XIV-lea a avut o scurtă întrevedere cu jurnaliștii, care au făcut trimitere la apropiatul Jubileu al muncii și la numeroasele cazuri de <moarte albă>, cum sînt numite în Italia accidentele mortale de muncă. Papa a spus marți că <vocea Bisericii este de partea drepturilor. Să ne gîndim că trebuie cu adevărat să lucrăm cu toții împreună. Este un drept al ființei umane să aibă o muncă demnă, prin care să poată avea un cîștig pentru binele familiei>. Exprimîndu-și preocuparea pentru siguranța de la locul de muncă, Papa a remarcat că celebrarea unui Jubileu al muncii înseamnă, printre altele, <a aduce un pic de speranță și a căuta unificarea forțelor nu doar pentru a comenta problemele, cît mai ales pentru a găsi soluții>”.

Premierul italian, Giorgia Meloni și-a exprimat regretul în legătură cu moartea suceveanului în vîrstă de 66 de ani într-o postare pe X: „În numele meu și al Guvernului, îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe pentru moartea tragică a muncitorului care a murit în urma prăbușirii Torre dei Conti din Roma. Sîntem alături de familia și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris”. Și guvernatorul provinciei Lazio a transmis condoleanțe declarînd că ”nimeni nu ar trebui să moară la locul de muncă”.

Conform tvr.info: ”Octav Stroici lucra pentru aceeași firmă de 20 de ani și era expert în lucrări fragile, fiind implicat și în restructurarea Castelului Sant’ Angelo. (…) Octav locuia împreună cu soția în localitatea Monterotondo, la 60 de kilometri de Roma, unde trăiește cea mai mare comunitate de români din regiunea Lazio, după Roma. Colegii de serviciu îl descriu ca pe o persoană responsabilă care punea întotdeauna serviciul pe primul loc. Fiind cel mai în vârstă din echipă, îi trata pe ceilalți ca pe copiii lui, legând prietenii de durată atât cu români, cât și cu italieni. Mulți dintre ei l-au vizitat și la Suceava, de care era foarte mândru”.

Așadar, la 66 de ani, suceveanul Octav Stroici, Dumnezeu să-l odihnească, încă muncea. Și nu oriunde, ci la o lucrare publică de mare importanță.

În seara zilei de 6 noiembrie, FCSB a fost învinsă cu 3-1 în Europa League, în deplasarea făcută la Basel. Unul dintre fundașii echipei gazdă se numește Flavius Daniliuc și s-a născut la Viena, părinții săi fiind originari din Suceava. Cu toate că este austriac, Flavius vorbește foarte bine românește, iar meritul aparține părinților, cui altcuiva? Într-un interviu acordat după meci unuia dintre trimișii Digi Sport la Basel, Flavius a declarat: ”E un sentiment frumos, a fost și familia la stadion, m-am bucurat cu ei. Au fost și prieteni din România, care mi-au cerut bilete. Am început foarte bine, după am avut un pic de noroc, cartonașul roșu, apoi 11 metri… Nu mă așteptam să începem așa de bine. Echipa Steaua (n.r.- FCSB), tot respectul! (…) Viața e frumoasă în Elveția, mulțumesc Domnului pentru tot. Părinții români, prieteni români, am doar sentimente pozitive pentru țară, am fost de multe ori, m-am simțit foarte bine. Am rude în Arad, în Suceava, niciodată nu aș putea spune ceva negativ. (…) Am primit foarte multe mesaje de încurajare: <Hai în România>, <Hai la Națională>. Mai este opțiunea (n.r.- de a juca pentru România), am avut doar trei meciuri (n.r.- la naționala Austriei), nu închid niciodată ușa. Încă sînt discuții, n-am închis ușa complet”.

Așadar, este vorba despre suceveni muncitori și talentați, care nu au uitat de unde au plecat ei sau părinții lor și care, prin ceea ce fac, fac cinste Sucevei. Și ca Octav din construcții și Flavius din fotbal mai sînt și alți suceveni care lucrează în străinătate în diferite domenii și pe care- cheamă la fel sau altfel. Și să nu uităm de Danele, Alinele, Mihaelele și Marianele care sînt funcționare, muncitoare, doctorițe sau profesoare în Italia, Elveția, Austria, Germania sau Anglia și care, prin ceea ce fac, fac și ele cinste Sucevei. (Foto: Fotbal 247)