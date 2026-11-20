În toate manualele de gramatică, de la cele din clasele mici pînă la cursurile universitare, se folosește pentru a defini limba română (dar lucrul este de fapt valabil pentru toate limbile lumii) sintagma ”organism viu”, asta spre a face inteligibile fără prea multe explicații mecanismele prin care, în timp, se produc modificări în toate aspectele acesteia, de la pronunție și grafiere pînă la structuri gramaticale complexe. Există și anume mode care lasă urme, adesea limba mulîndu-se după pronunția greșită a vreunuia din mahării nu tocmai școliți, exemplul cel mai la îndemînă fiindu-mi Ceaușescu, de la care s-a moștenit pronunția ”servici” în loc de serviciu, preluată masiv în limba vorbită. Bine că nu s-au preluat și toate celelalte sute de cuvinte pronunțate ca la balamuc de gîngavul președinte.

Din moda toxică a stîlcirii cuvintelor (cred că am mai amintit asta în această rubrică) pe baza unor pseudonorme inventate de diverși agramați, țin minte încă din copilărie, adică din anii ’50, cum maimuțele cu pretenții nefondate erau pătrunse de ideea că grupul ”ie” este un fel de cacofonie și că adevăratele doamne evită pronunția asta, astfel că s-a ajuns ca și în publicații să vezi scris ”creer” în loc de creier și ”eșire” în loc de ieșire, inclusiv la cinematografe, unde la ieșire există o bucată de sticlă luminată de un bec, iar pe ea scria ”eșire”!

Mi-au venit în minte toate astea pe 4 noiembrie, la ora 15:43, cînd la RTV am văzut scris pe ecran: ”Scandalul banilor zguduie guvernul: VISTERIA e goală”. Tocmai mă pregăteam să scriu chestia aici, marcat de ideea că, din cîte opere literare am citit, nu-mi amintesc decît de VISTIERIE și de VISTIERNIC (Ioan din ”Alexandru Lăpușneanul”, de exemplu) , însă de VISTERNIC absolut nicăieri, așa putîndu-i spune, eventual, doar PAHARNICUL ULEA după prea multe degustări! M-a furnicat însă să mă holbez prin cele DEx-uri și DOOM-uri, și ce-mi fu dat ochilor să văd? Că VISTERIE și VISTERNIC sînt omologate / acceptate, de unde concluzia că ”organismul viu” numit limbă are și accese de tîmpeală. Aștept cu emoție ziua cînd și ”SUCCESURI” se va omologa, că doar EBA n-o fi mai proastă ca Ceaușescu!