Pe 11 noiembrie 2026 s-au împlinit 26 de ani de la partida Dinamo București-Foresta, 4-5, după ce gazdele conduceau la pauză cu 4-0. Fostul antrenor al Forestei, Marin Barbu, a intrat în direct, printr-o transmisiune video, la Digi Sport, în cadrul emisiunii lui Dan Filoti, la care au fost invitați, printre alții, Gabi Torje, aflat în platou, și Robert Niță, care a fost prezent prin telefon. Marin Barbu a vorbit despre interesul manifestat pentru acea partidă și în ziua de astăzi:

”Domnule, ce să vă spun, e un rezultat sau un joc care se întîmplă o dată la 100 de ani. Cred că Suceava a rămas în inimă cu acest joc, cu această performanță care a creat o mare bucurie și cred că pentru foarte mulți ani lumea, și din toată țara, își va aduce aminte de Foresta și Suceava. Din păcate, Foresta nu mai există. Domnul Huțu, care pot spune că dacă era acum, și cum ajută politicul fotbalul în ziua de azi, putea să creeze o echipă foarte bună la Suceava. Cred că e singurul președinte din divizia A care avea echipa a doua în divizia B. De acolo am pescuit 5 jucători, 5 copii. Dar, asta e de domeniul cu trecutului și mult timp nu se va uita acest joc. (La pauza meciului, patronul Eugen Huțu, Dumnezeu să-l odihnească, i-a transmis directorului clubului, Mircea Crainiciuc, ca el și Marin Barbu să-și caute de lucru – n.r.) Domnul Huțu poate la nervi, atunci, îți dai seama… 4-0, dacă era 7-0 la pauză nu se supăra nimeni. La nervi s-a supărat și ne-a dat afară pe mine și pe Crainiciuc. Păcat că organele locale nu l-au sprijinit absolut deloc. Măcar să-l fi lăsat în pace. Da, aveam o echipă frumoasă de copii de mare caracter, care uneori au jucat și pe stomacul gol. Păcat, pentru că, și nu vreau să credeți că vreau să mă dau bine pe lîngă suceveni, dar nu sînt spectatori la divizia A cîți sînt la Divizia B acum la Suceava (la Cetatea 1932 Suceava – n.r.)”.