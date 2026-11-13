Motorul cu cască și pistolul cu permis

Sînt perioade în care abundența de enormități de limbă (și stil!) este copleșitoare, astfel încît umplu pagină după pagină din agendele afectate culegerii acestora (poate vi se pare ciudat, dar nu trece an fără să umplu cam 3 agende cu ceea ce îmi este dat să aud doar ca simplu telespectator, fără să pîndesc neapărat tîmpeniile), dar sînt și unele în care nu că nu se spun la fel de multe prostii, dar în care fie uit să le notez, fie le pun pe o listă de așteptare. Ei bine, într-o asemenea situație mă aflu acum, cînd pe fondul sărăciei de material utilizabil aici, răsfoind una din agende am dat peste o bazaconie, de luna trecută, înrudită pînă la îngemănare cu una de acum vreo săptămînă. Așadar: pe 19 octombrie, la România TV, la ora 11:15, doamna știristă ne-a informat, în cazul deja celebru al copilului care și-a atacat profesoara, că acesta ”a intrat în școală echipat cu mănuși și O CASCĂ DE MOTOR”. Am mai spus asta de mii de ori: vorbitul acasă, pe stradă, la bodegă, la coafor, la piață sau unde mă-sa o mai fi vorbind panarama de știristă în viața ”civilă” e una, însă atunci cînd prezinți o știre la televizor e cu totul altceva. Adică: am și eu prieteni care au motociclete, ba chiar și ambii mei băieți, și care cînd sînt în gașcă vorbesc despre ”motor” (= motocicletă). Însă, nici unul n-ar spune ”CASCĂ DE MOTOR”, în primul rînd fiindcă motorul, adică motocicleta, nu poartă cască, ci ăl’ care încalecă pe ”motor”! Așadar, omul normal spune ”cască de motociclist”, ce e greu de priceput?

Exact în aceeași gamă de exprimare imbecilă e și știrea tot de la RTV, de pe 4 noiembrie, de la ora 00:32, cînd, vorbind despre copilul care a comandat un pistol pe care l-a și primit prin curier, știrista a mugit că ”acest PISTOL ARE NEVOIE DE UN PERMIS DE PORT ARMĂ”! La fel ca mai înainte: poartă pistolul arma!? Așa cum poartă motorul casca? Nu, dragi știriști nealfabetizați: exprimarea ar fi fost corectă dacă vă învredniceați să spuneți că ”cel care deține un asemenea pistol are nevoie de permis de port armă”. Nu trebuie să fii academician pentru asta… dar măcar vreo 4 clase făcute cinstit parcă tot s-ar cuveni să ai.