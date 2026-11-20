Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că s-a bucurat să participe la Sfînta Liturghie de hram a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” alături de ”oameni dragi din Cajvana, locul în care m-am născut și am crescut”: ”Ca să fiu sincer pînă la capăt, alături de oamenii din Cajvana am crescut o vreme, după care am crescut alături de oamenii dragi din PSD pînă am ajuns să mă pot urca pe scaunul de președinte al Consiliului Județean. Și poate mai cresc, cine știe?”.