Săptămîna trecută am aflat că județul Suceava este reprezentat în Senatul României și de o doamnă căreia îi spune Rodica Cușnir. Am aflat în momentul în care domnia sa a anunțat că se leapădă de SOS și trece la PSD. Poate am fi aflat mai devreme de existența acestei senatoare, dacă PSD-ul nu s-ar fi codit atît de mult pînă să-l dea afară din PSD pe viceprimarul Dan Ioan Cușnir, pe motiv că prea-i cîntă în strună primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, care doar este suspendat din PSD.

Două Rodici, doi Dani sau doi Ioani au loc în același partid, însă doi Cușniri nu prea merge, mai ales că ego-ului lui Dan Ioan i s-a umflat capul de cînd este viceprimar.

Du-te RoDică, du-te!