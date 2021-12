Un film despre care vorbește toată lumea

Printre peliculele aşteptate cu interes care au ajuns în cinematografe este şi House of Gucci- regizat de Ridley Scott, ce a făcut destule valuri înainte de lansare, căci povestea crimei din celebra familie Gucci este ofertantă pentru un scenariu, iar distribuţia este una stelară, căci îi vedem pe Al Pacino (îmbătrînit şi cu flacăra pe care o avea de obicei puţin pălită), pe Jeremy Irons – impecabil ca întotdeauna, dar într-un rol secundar, pe Salma Hayek cu frumuseţea ei meridională şi pe Jared Leto – genial de-a dreptul într-un alt rol de compoziţie ce condimentează filmul şi care, dacă nu o să cîştige, cu siguranţă o să treacă razant pe lîngă Oscar. În rolurile principale – Maurizio şi Patrizia Gucci, evoluează Adam Driver şi Lady Gaga.

Adam este cuceritor şi infinit în nuanţe, carismatic şi surprinzător, într-o fază a maturizării profesionale care îl onorează. Căci de prin 2013 de la Inside Llewyn Davis al fraţilor Coen, ce l-a consacrat, a jucat alături de actori de marcă sub bagheta unor regizori celebri, în roluri care i-au cizelat măiestria: ultimele producţii din seria Star Wars, Silence al lui Martin Scorsese, Paterson de Jim Jarmusch, The Man Who Killed Don Quixote regizat de Terry Gilliam, Marriage Story al lui Noah Baumbach sau musicalul Anette al lui Leos Carax, pe care îl vom putea vedea şi noi pe marile ecrane în curînd.

Alături de el o vedem pe Lady Gaga, care după ce s-a jucat pe sine în vreo 16 filme, a dinamitat cu Ally, rolul ei din A Star Is Born, remake-ul în care evoluează alături de Bradley Cooper – care îl şi regizează. Aici este Patrizia, soţia şi cea care a pus la cale uciderea ultimului moştenitor al familiei Gucci, o femeie ambiţioasă şi hotărîtă să acceadă pe scara socială, despre care nu ştii dacă îşi iubea soţul cu o dragoste toxică sau a fost doar rănită în orgoliu (şi-n buget) atunci cînd acesta a părăsit-o pentru altă femeie. Gaga este credibilă, dar departe de farmecul, frumuseţea şi naturaleţea din A Star Is Born. Are însă eleganță şi convinge în rol de arivistă, deşi simţi că lipseşte ceva, o cîtime care pusă sau luată ar fi echilibrat personajul.

Povestea adevărată pe care o valorifică scenariul este clasică în esenţă, căci am văzut sumedenie de pelicule în care un personaj de condiţie modestă îşi doreşte şi face orice pentru a urca pe scara socială, cea mai des întîlnită cale fiind o căsătorie avantajoasă. Şi chiar dacă e clar că începutul relaţiei dintre Maurizio şi Patrizia a fost pasional, puterea, banul, nevoia de confirmare, orgoliul şi gelozia fac din ego-ul personajelor o pedală care apăsată, devine mortală. Nu doar relaţia este dinamitată, dar şi condiţia lor umană degenerează.

Frumos polisat, cu o atenţie infinitezimală la detaliile vremii (anii 80 – 90) House of Gucci nu este genial, dar este un film Ridley Scott care o să placă, pentru că povestea adevărată prinsă în script are multe momente emoţionante, amuzante, absurde, colorate, jucate cu măiestrie, cărora li se adăuga o coloană sonoră pe care auzim Heart of Glass de la Blondie şi Eurithmycs cu Sweet Dreams, dar şi Queen, Donna Summer şi David Bowie cu hituri ale vremii.

Aşadar vă recomand House of Gucci pentru acest sfîrşit de săptămînă – pe care sigur nu veţi dori să-l rataţi, căci toată lumea vorbeşte despre acest ultim film al lui Ridley Scott.

Michaela Platon

Jurnalist de film