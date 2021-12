Luptătorul de la Gura Humorului

Din mesajul de Ziua Națională a României adresat de proaspătul ministru al Antreprenoriatului și IMM-urilor, senatorul PNL de Gura Humorului Daniel Cadariu, am extras cu grijă, ca să nu se strice, următorul scurt pasaj: ”Consumați produse locale, vizitați România, iubiți-vă țara și oamenii care se luptă pentru ea!”. Pentru că am înțeles pe deplin mesajul domnului Cadariu am mers la ”Trident”, de unde am cumpărat o sticlă de lapte la sticlă de plastic de la țărani, am dat o fugă la Mănăstirea Dragomirna pentru a o vizita și a aprinde o lumînare, și i-am scris României că o iubesc. După care, din fața oficilului poștal de la care am trimis scrisoarea de iubire, am început să strig ca apucatul: ”Daniel, te iubim, că ca tine nu găsim!”.

Sticla de lapte și miere