RTV în comă indusă de JUDECĂTOAREA DE GOLF!

Semnele apropierii verii sînt vădite: ăstora de ajung reporteri fiindcă n-au fost în stare să-și găsească alt serviciu le clocotește deja singurul neuron cu care sînt dotați, cu efecte devastatoare pentru limba română, dar salutare din perspectiva acestei rubrici, în aceeași situație aflîndu-se și șefii lor din studiouri, cu nimic mai breji. Începem chiar cu ăștia. Vineri, 14 mai, apare scris pe ecranul RTV pe la ora 16:26: ”Bonnie TAYLOR în comă indusă”. Stau și mă întreb cine-o fi. Mai trece o vreme și… pe ecran apare însăși Bonnie TYLER, cu vocea-i inconfundabilă, iar în spatele ei, scris cît toate zilele pe fundalul ambelor înregistrări prezentate, se vede ”BONNIE TYLER”! E posibil, ba chiar probabil, ca mulți dintre asasinii de limbă de la RTV să nu fi fost născuți pe cînd draga de Bonnie Tyler ne delecta cu ”It’s a Heartache” și, deci, să nu o fi ascultat niciodată. Dar să nu poți copia un cuvînt scris cu litere cît ecranul și în loc de TYLER tu să scrii TAYLOR este mai mult decît prostie combinată și cu nesimțire. Cîntăreața sper să-și fi revenit între timp, iar în coma indusă de prostie, care e clar că este eternă, să rămînă doar ăștia de la RTV! Drept confirmare că așa și este avem obișnuitele momente tragice transformate de aceștia în comedie pură, ba chiar timp de două zile la rînd. Mai întîi, pe 19 mai, la ora 23:20, cînd am aflat că celebrul designer de modă spaniol tocmai omorît fusese ”căsătorit cu o JUDECĂTOARE PROFESIONISTĂ DE GOLF”! M-am întrebat mai întîi ce fel de specializare o fi avut judecătoarea aia de a ajuns expertă în litigii din feluritele golfuri de pe planetă. O fi rezolvat și litigiul din Golful Mexic cu platforma aia de extracție care a poluat tot Golful în 2010? Mai apoi, am prins știrea și la CNN. Dezamăgire totală: soția designerului ucis fusese de fapt o JUCĂTOARE DE GOLF, nu judecătoare! Asta încă nu-i nimic pe lîngă crima comisă de… un mort, lucru petrecut, desigur, tot la RTV, la numai o zi distanță, pe 20 mai, cînd a tot stat scris, minute bune, începînd cu ora 15:45, următorul titlu: ”Doctorița de 42 de ani, OMORÎTĂ DE UN SINUCIGAȘ”. Nu detaliem cazul, nici nu comentăm cumplita știre, ci doar atragem atenția asupra formulării perfect imbecile a ideii că dementul ăla s-a sinucis bușindu-se de mașina condusă de sărmana doctoriță. Însă citind ”omorîtă de sinucigaș”, nu-i așa că, în locul compasiunii omenești, te umflă rîsul? Mă, de unde apăreți? Și cum de sînteți atît de mulți?