Top cele mai citite cărți în 2025 de la Editura ap! (ACT și Politon). Cea mai vândută carte a anului 2025: Psihologia banilor, de Morgan Housel

Cele mai vândute titluri ap! (ACT și Politon) din 2025 reflectă un interes al cititorilor pentru cărți din domenii dintre cele mai variate zone: psihologie, dezvoltare personală, factor decizional, bani, agricultură și reconectarea cu natura.

Iată lista celor 10 cărți de la Editura ap! cu cele mai mari vânzări în 2025:

Psihologia banilor , de Morgan Housel

Psihologia banilor: Lecții nemuritoare despre avuție, lăcomie și fericire vorbește despre succesul financiar, care nu este influențat neapărat de inteligență sau de nivelul de educație, ci mai degrabă de comportamentul pe care îl avem în raport cu banii. Autocontrolul, disciplina și răbdarea sunt factori care influențează direct modul în care economisim și ne păstrăm averea. Morgan Housel oferă exemple grăitoare, evidențiind diferențele dintre cei care iau decizii importante în mod impulsiv și cei care au reușit să construiască averi prin economisire și prudență în investiții.

Supranatural , de Dr. Joe Dispenza

Supranatural: Cum pot oamenii obișnuiți să facă lucruri neobișnuite – Ediția a II-a, de Dr. Joe Dispenza, explică modul în care oamenii își pot depăși limitele atunci când reușesc să își depășească convingerile limitative. Exemplele prezentate pun sub semnul întrebării granițele biologiei și ale minții umane: Li Ching-Yuen, maestru chinez în arte marțiale despre care se spune că ar fi trăit două secole, sau yoghinul Milarepa, care a demonstrat că lucrurile considerate imposibile pot deveni realitate dacă perspectiva se schimbă. Dr. Joe Dispenza susține că este necesară o schimbare a modului în care sunt privite limitările, precum și formularea unei întrebări esențiale: cum poate fi accesat și pus în practică adevăratul potențial uman.

Tu eşti placebo , de Dr. Joe Dispenza

Tu ești placebo se concentrează asupra întrebării: „Este posibil să învățăm despre principiile placebo și, fără a ne baza pe medicație, să se producă aceleași schimbări interne pentru sănătate și pentru viață?”. Autorul oferă instrumente pentru asumarea propriei transformări și pentru declanșarea schimbării din interior.

Principii de adaptare la ordinea mondială în schimbare , de Ray Dalio

Principii de adaptare la ordinea mondială în schimbare: De ce națiunile triumfă și se prăbușesc prezintă ultimii 500 de ani ca pe un Mare Ciclu, în care piețele de capital și dinamica puterii au avut un rol esențial în configurarea lumii pe care o vedem astăzi. Cartea are la bază studii istorice detaliate, prin care autorul arată cum tiparele trecutului pot fi utilizate pentru a înțelege mai bine prezentul și viitorul. Analiza realizată de Ray Dalio oferă un cadru clar de interpretare a schimbărilor globale actuale.

Metoda Wim Hof , de Wim Hof

Metoda Wim Hof: Activează-ți întregul potențial uman prezintă tehnici prin care poate fi atinsă o stare optimă a corpului și a minții. Expunerea la frig, respirația conștientă și concentrarea contribuie la reducerea stresului, îmbunătățirea somnului și creșterea performanțelor sportive și cognitive. Cartea menționează efectele metodei în ameliorarea simptomelor unor afecțiuni precum Parkinson, artrită reumatoidă, scleroză multiplă, lupus, diabet sau boala Lyme, prin reducerea inflamațiilor.

Principii , de Ray Dalio

Principii: Învață să obții cât mai mult din fiecare efort pe care îl depui! este o carte care propune perspective noi asupra vieții și muncii. Volumul se adresează atât managerilor care își doresc strategii de business mai eficiente, cât și persoanelor interesate de o schimbare pozitivă în plan personal.

Zonele tale eronate , de Wayne W. Dyer

Zonele tale eronate: Învață cum să-ți controlezi gândurile și emoțiile, ca să-ți clădești liber destinul este un ghid dedicat celor care doresc să depășească comportamentele distructive ce limitează evoluția personală. Cartea oferă metode concrete pentru preluarea controlului asupra propriei vieți, gestionarea mai eficientă a energiei și creșterea stării de bine și a mulțumirii interioare.

Cum gândește omul , de James Allen

În Cum gândește omul, James Allen arată că tristețea și suferința nu provin din circumstanțe exterioare, ci din modul în care acestea sunt interpretate de minte. Controlul și claritatea gândurilor pot transforma experiența personală și destinul. Cartea vorbește despre responsabilitatea individuală și despre impactul schimbării mentale asupra unei vieți mai echilibrate și împlinite.

Mic tratat de botanică al zânelor , de Caroline Scheuer, Chloé Dijon

O carte adresată copiilor, dar apreciată și de adulți, Mic tratat de botanică al zânelor este un ghid despre plante și beneficiile acestora pentru sănătate. Sunt prezentate 20 de plante, fiecare asociată cu o zână care „locuiește” în ea, alături de rețete, modalități de utilizare și mici secrete legate de mediul înconjurător.

10. Regula 10x, de Grant Cardone

Regula 10X: Singura diferență dintre succes și eșec pornește de la ideea că nivelul de acțiune este factorul decisiv în obținerea succesului. Cartea analizează cauzele stagnării, precum amânarea, îndoiala sau lipsa de claritate, și subliniază importanța stabilirii unor obiective ambițioase și a asumării responsabilității personale.

