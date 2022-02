Rooney Mara va fi Audrey Hepburn

Timp de peste un deceniu, Rooney Mara a captivat publicul prin aparițiile ei în roluri profunde și emoționante, de la The Girl With The Dragon Tatoo, Carol și O poveste cu fantome pînă la seducătorul film noir Nightmare Alley al lui Guillermo del Toro.

Și deși are deja două nominalizări la Oscar, următorul film ar putea fi cel mai important film al ei de pînă acum, căci urmează să o interpreteze pe Audrey Hepburn într-o viitoare dramă de la Apple, un biopic despre viața și activitatea celei care a fost un icon al cinematografiei, modei și activismului umanitar.

Iar pielea de porțelan a Marei, sprîncenele care provoacă invidie și înclinația pentru rochiile negre concepute de Givenchy sînt date care o recomandă pe Rooney pentru acest rol.

Și pentru a întregi știrea pe care am găsit-o în Vogue, la cîrma filmului va fi Luca Guadagnino, lăudatul regizor al filmelor I Am Love, A Bigger Splash și Call Me by Your Name, în timp ce dramaturgul Michael Mitnick va scrie scenariul. Detaliile scriptului rămîn, evident, secrete, dar pentru cei care caută indicii recomand Audrey, documentarul din 2020 care o urmărește pe actriță din copilăria ei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial pînă la perioada ei de balerină la Londra și drumul pînă la statutul de star la Hollywood în anii ’50. Noua producție ar putea aborda și poveștile din spatele celor mai cunoscute filme ale ei (Roman Holiday, Sabrina, Funny Face, Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady) sau munca de activist UNICEF.

Nu este singurul proiect despre legendara actriță aflat în prezent în dezvoltare. În aprilie 2021, Jacqueline Hoyt, ale cărei credite anterioare includ The Good Wife, The Leftovers și The Underground Railroad, a anunțat că va scrie un serial TV care descrie anii de formare ai lui Audrey Hepburn, bazîndu-se pe scrierile jurnalistului Luigi Spinola și ale fiului actriței, Luca Dotti, serie care urmează să fie produsă de Wildside, compania din spatele producțiilor The Young Pope și My Brilliant Friend. Care poveste cu Audrey Hepburn va ajunge prima pe ecrane? Nu putem spune, dar costumele ambelor vor fi cu siguranță extraordinare!

Michaela Platon

Jurnalist de film