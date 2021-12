Reboot în Universul Cinematic Marvel

Cel mai recent film Marvel are ambiția de a propune o restartare alături de o garnitură nouă de super eroi. Eternals vine, așadar, cu personaje ce se revendică din mitologia greacă, unele avînd o filiație explicită cu cei 12 Olimpieni (așa ca Thena/Athena, sau Faistos/Hefaistos) pe celelalte rămînînd să le asociem noi zeităților în conformitate cu înzestrările lor. Îl mai avem și pe Ikaris, al cărui nume ne trimite fără echivoc la Icar, fiul lui Dedalus, cel care a murit fascinat de zbor pentru că s-a apropiat prea mult de soare. Și poate că deși preia această rezoluție pentru personaj, filmul introduce sugestia disoluției din cauza propriului ego. Interesantă este orientarea unor personaje care au fie dizabilități cum este Makkari, care nu vorbește, fie orientările văzute ca o alternativă la lumea relațiilor în care trăim.

Surprinzătoare de-a dreptul a fost opțiunea pentru regizoarea-scenaristă Chloe Zhao, proaspăt recompensată cu premiul Oscar pentru Nomadland, pe care nu o vedeam în postura de a manageria artistic un film de această factură. Nu pentru că nu are înzestrările necesare, ci pentru că filmele ei de pînă acum sînt meditații intime, eliptice, focusate pe personaj sau comunități de nișă ce evoluează linear în peisajul american, într-un fel de poeme cinematografice despre puterea și fragilitatea naturii umane.

Deși Eternals spune o poveste despre supraviețuire și adaptare, personajele au istorii în subsidiar despre care ni se amintește fără a da amănunte, semn că acolo sînt ferestre deschise pentru eventuale alte scenarii. Căci atunci cînd aduci în discuție o relație ce durează de 5000 de ani sau o afecțiune ce necesită o ștergere totală de memorie, e clar că acolo este destulă substanță pentru hrănirea unei francize.

Dincolo de efectele speciale mind blowing și scenele de înfruntare dintre eterni și devianți, plotul devine ambiguu atunci cînd scenariul evoluează în așa fel încît nu mai știi cu siguranță care sînt personajele pozitive și care cele negative, căci dilematica schimbării de încadrare devine de-a dreptul deconcertantă.

Distribuția este una interesantă, căci îi vedem în roluri bine puse în valoare pe Angelina Jolie ce pare să reintre în pielea super eroinelor pe care le iubește de la Tomb Rider încoace, pe Salma Hayek cu frumusețea ei meridională bine conservată, pe Richard Madden care e Ikaris și pe Kumal Nanjiani, Gemma Chan, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff – toți de naționalități diferite.

Cea mai surprinzătoare opțiune este pentru doi actori care seamănă într-atît cu alții care au interpretat personaje memorabile, încît sîntem derutați. Unul este Barry Keoghan pe care l-am remarcat datorită rolului avut în horrorul The Killing of a Sacred Deer al lui Yorgos Lanthimos, care seamănă teribil cu Ezra Miller, cel care îl interpretează pe Creadence din Fantastic Beasts al lui David Yates. Celălalt este Ma Dong-seok, ce pare fratele geamăn al lui Benedict Wong, care este Wong din Avengers și Doctor Strange – franciză care, by the way, ne pregătește o premieră pentru anul viitor. Așa că situația aceasta cu asemănările fiind dublă, nu pot să nu mă gîndesc măcar un pic la faptul că este intenționată.

All în all, Eternals este antrenant și uimitor, cu toate ambiguitățile, care sperăm că sînt doar stratageme pentru elucidări viitoare.

Coloana sonoră este compusă și produsă de compozitorul Ramin Djawadi („Reminiscence”, „Westworld”, „Game of Thrones).

Djawadi, de două ori cîștigător al premiului Emmy și de trei ori nominalizat la Grammy, este un muzician cameleonic. Versatilitatea i-a definit cariera, prin coloane sonore celebre ale unor filme la fel de cunoscute „Game of Thrones”, „Iron Man”, „Westworld”, „Pacific Rim”, „Jack Ryan”, „A Wrinkle in Time”, „Clash of the Titans”, „ Great Wall” sau „Prison Break”.

De asemenea a compus partituri pentru jocuri video de succes, inclusiv „New World”, „Gears 5”, „Gears of War 4” și „Medal of Honor”. El a scris recent muzica originală pentru „Surreal”, o cascadă artificială fascinantă care i-a vrăjit pe vizitatorii Expo 2020 Dubai.

Vi-l recomand, așadar, căci este deja în cinematografe.

Cu Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Don Lee (Ma Dong-seok), Lauren Ridloff, Lia McHugh, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie, Kit Harington, Harish Patel.

Michaela Platon,

Jurnalist de film