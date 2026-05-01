Un JUNE TÎNĂR în AERONAVA AVIONULUI

Astăzi, pînă să ajungem la Victor Vreme, care a cam monopolizat de la o vreme spațiul acestei rubrici, dar nu cred că vă e cu supărare, fiindcă (sub)produsele sale de limbă română sînt absolut spectaculoase și, desigur, atinse de originalitate (asta, fiindcă nici dracu’ n-ar reuși să se exprime în halul în care o face ăsta…), vă propun să deschidem cu o veritabilă bijuterie marca Răducioiu, cel care ne încînta încă de acum vreo 30 și ceva de ani cu româna pe care o uitase total (oricum, n-o știuse niciodată!) după două săptămîni în Italia (”la asta come si dice pe rumanește?”!).

Ei bine, acum, lîngă sicriul unde se afla Mircea Lucescu, Răducioiu a încercat să spună ceva simțit, iar ce a ieșit (pe Digi Sport 1, pe 9 aprilie, la ora 14:50) a transformat momentul în comedie pură: ”… oamenii care LE ESTE RECUNOSCĂTORI pentru ce a realizat în viață, printre care și subsemnatul”!!! Mai țineți minte, din clasele mici, cum întreba doamna învățătoare: ”Ce a vrut să spună poetul?”. Vă ”traduc” eu din româna ”poetului” Florin Radu Răducioiu în româna noastră, a bipezilor! El, sărăcuțul, a vrut să spună că niște oameni ÎI SÎNT RECUNOSCĂTORI lui Lucescu, printre aceștia aflîndu-se și el, Răducioiu. Neștiind exact cum stă chestia cu acordul, a ieșit că mai degrabă defunctul le-a rămas recunoscător… asta ca să nu mai vorbim și despre ”subsemnatul”, care te face să te întrebi ce o fi scris Răducioiu și unde o fi semnat!

Am stabilit doar că fără Victor Vreme nu se poate, așa-i? Atunci, luați cele mai proaspete produse: primul vine de duminică, 19 aprilie, cînd Victoraș transmitea la România TV în direct din oră în oră de la niște serbări populare, parcă de la Brașov, unde, la una din intrări, Victoraș ne-a explicat că personajul din imagine este ”UN JUNE TÎNĂR”! Nu cred că dacă am încerca să-i explicăm ce e acela pleonasm domnia sa ar pricepe. Dovadă e că tot el, cu o zi mai tîrziu, adică pe 20 aprilie la ora 23:12, ne-a vorbit dezinvolt despre ”un AVION al unei AERONAVE low cost”, ceea ce ne-a lăsat în beznă totală: avioanele au în proprietate aeronave? Ori Victoraș crede că ”aeronava” înseamnă, de fapt, ”companie aeriană”? Vorba lui Caragiale: din această dilemă nu puteți ieși!