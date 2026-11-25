După anul electoral 2024, prelungit până în 2025, nu mai dezbatem. Ne războim. Nu mai e suficient să nu fii de acord cu cineva; trebuie să-l faci prost, amibă, propagandist, manelist, comunist sau fascist. Altfel, n-ai intrat cum trebuie în scandalul săptămânii. Iar merdeneaua de azi se numește Theo Rose.

Un fragment din finalul spectacolului ei de la Sala Palatului a pus internetul pe jar: copii îmbrăcați în pionieri cântă „Noi în anul 2000”, în timp ce sala aplaudă. Unii spun că spectacolul a fost anticomunist și că cei care critică n-au înțeles nimic. Regizorul Anghel Damian a explicat că finalul cuprindea imagini de la Revoluție și trimiteri la victimele comunismului.

Theo Rose spune că nu e nostalgică după comunism. Nici n-ar avea cum: nu l-a trăit. Ea vorbește despre un regim pe care îl cunoaște din istorie și din poveștile altora. Eu vorbesc despre unul pe care l-am trăit. De aceea, poate că pentru ea copiii în uniforme sunt o imagine într-un spectacol cu mesaj anticomunist. Pentru mine, sunt copiii care am fost noi, puși să cânte, să defileze și să aplaude într-o lume pe care nu o aleseserăm. Nu am văzut spectacolul întreg și nu pretind că-i fac cronica. Spun doar ce mi-a făcut mie fragmentul.

Eu am fost pionier. Am cântat chiar eu melodiile acelea.

La opt ani, învățătoarea ne ținea după ore să repetăm câte două ore, în picioare. Cei din spate stăteau suiți pe o bancă. Nu aveam voie să bem apă, să mâncăm sau să luăm pauză. Unii copii leșinau. Unii s-au pișat pe ei și au rămas cu rușinea aceea cumplită. Iar dacă nu cântai bine, primeai rigla peste palmă. Aveam opt ani. Opt ani!

Acum, la opt ani, alegi căsuța lui Barbie sau aștepți următorul joc pe PlayStation. Eu, la opt ani, luam linii la palmă dacă nu cântam destul de bine. Asta era copilăria noastră: nu nivelul următor, ci palma următoare.

La zece ani ne-au dus pe stadion să dăm flori înaintea unui meci. Am dat florile, apoi n-am mai putut ieși: era prea multă lume. A venit o ploaie cumplită de vară și am stat pe pista stadionului, ud leoarcă, până s-a terminat meciul. Au mai fost defilări, cântece, muncile agricole, frigul, foamea, cartelele, profesorii care ne băteau și ne umileau. Copilăria aceea nu încape într-un decor de spectacol și nu se poate imita în două ore.

Pentru mine, anticomunismul are un nume: ”Memorialul Durerii”, al Luciei Hossu-Longin. Acolo am văzut și am auzit mărturiile celor care au trecut prin închisori, tortură și umilință. De aceea, suferința manelizată nu-mi priește. Eu nu cunosc comunismul doar din cărți sau din poveștile altora. L-am trăit. Iar când văd copii în uniforme de pionieri cântând, cu sala aplaudând din toată inima, nu pot să mă prefac că trecutul e doar decor.

Dacă îmi ceri să privesc, fără să tresar, un cor de pionieri aplaudat frenetic, îmi ceri să ignor ce am trăit. Nu compar comunismul cu un viol; compar reflexul de a-i cere celui rănit să privească o scenă care îl răscolește și apoi să-l cerți că a reacționat. Eu am văzut destul atunci. Două decenii, nu două ore.

Nu am nimic cu Theo Rose. Nu mă interesează să fie atacată pentru că e manelistă, pentru că a fost la botezul lui Simonis sau pentru cine știe ce alte abateri de la gustul cuiva. Arta e artă. Dar dreptul ei de a pune scena aceea pe scenă nu-mi anulează dreptul de a nu o privi. Iar cei care îi insultă pe critici fiindcă n-au văzut spectacolul întreg nu sunt mai luminați decât cei care o atacă pe artistă fără să fi înțeles mesajul întreg. Nu-ți place? Nu te duci. Dar nu-i faci tâmpiți pe cei care spun că nu pot privi.

Și dacă un spectacol antilegionar s-ar termina cu niște copii în uniforme legionare cântând „Garda, Căpitanul și Arhanghelul din cer” și sala ar aplauda din toată inima, am mai spune că orice reacție critică dovedește că n-ai înțeles arta? Întrebarea nu condamnă spectacolul lui Theo Rose. Explică doar de ce simbolurile nu ajung la toți cu aceeași poveste în spate.

A doua roza a săptămânii e Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății – sau Grohobete, dacă tot ne-am apucat de războaie de tastatură. Jurnalista Liliana Ruse, pacientă oncologică, a spus că nu găsește Lyrica în farmaciile din București și că nu găsește nici genericele. Ministrul i-a răspuns că informația e neadevărată: în România ar exista peste 2,3 milioane de unități de pregabalină, inclusiv Lyrica și genericele.

Dar o statistică națională nu pune o cutie în mâna pacientei din București. Farmaciștii au anunțat apoi stocuri limitate, disponibile în farmacii din numai opt județe. Iar Rogobete și-a cerut scuze pacienților oncologici, recunoscând că abordarea lui birocratică putea părea lipsită de empatie. Între timp, Liliana Ruse îi oferise bani să-i cumpere o cutie. Aștepta.

Aici e problema: nu că ministrul știe să citească un tabel, ci că a folosit tabelul ca să contrazică omul care nu găsea medicamentul. Poți avea milioane de unități în evidențe și totuși să nu ai tratamentul acolo unde are nevoie de el un pacient. Iar când prima reacție a statului e să-i explice pacientului că problema lui nu există, fiindcă pe hârtie stocurile arată bine, nu mai vorbim despre comunicare. Vorbim despre reflexul unei administrații care se apără pe sine înainte să-l ajute pe cel bolnav.

Spre finalul săptămânii, presa a avut de lucru cu nunta fiicei lui Ilie Bolojan și cu prețul rochiei soției sale. S-a vorbit despre mii de euro; comunicarea PNL a indicat 5.500 de lei, prețul afișat de creatoare. Cu puțin timp înainte, aceeași țară discutase și despre haina Sorinei Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, despre care fostul premier a spus că e din blană de iepure și a costat 500 de euro, din Marele Bazar. Nu ducem lipsă de evaluatori de ținute. Ne-ar prinde bine, din când în când, și puțină măsură: în loc să transformăm fiecare haină în dosar național, poate ne uităm și la ce fac oamenii care ne conduc.

Și AUR a mai găsit o cale să fie și organizator, și să nu fie. Manifestația din Parcul Izvor nu a fost autorizată, dar partidul a promovat-o; George Simion a urcat pe scenă și a ținut discurs, după care ne-a explicat că mitingul nu era al AUR, ci că partidul doar răspunsese unei chemări. Cererile fuseseră depuse de Nicolae Voiculeț și de alte persoane.

Bine. Dar în toată tevatura asta, cine s-a întrebat cu ce autorizație a apărut scena aceea în Parcul Izvor? Cine a montat-o și cine a plătit-o? O scenă, oameni buni, nu o tarabă cu mici și nici o rulotă cu hotdog, pe care o tragi lângă bordură și pleci. E greu să n-o observi. Și, totuși, întrebarea pare să nu fi încăput în știrile despre manifestația neautorizată. Dacă aș aduce și eu o scenă pe esplanada din Suceava, aș putea spune după aceea că n-am organizat nimic, doar am răspuns unei chemări? AUR reușește performanța asta: să organizeze suficient cât să apară scena, microfonul și liderul, dar nu suficient cât să-și asume evenimentul.

Iar Călin Georgescu a mai găsit, deocamdată, o cheie: Tribunalul Ilfov a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu e definitivă. Lacătul încă nu s-a deschis, dar pare că a mai prins o tură de uns.

Cutremurul zguduie pământul, nu și mințile. Se clatină casele, dar obiceiurile rămân în picioare. Iar noi, cum începe postul, simțim deja toropeala Crăciunului. Poate că anul acesta, în loc de colinde, o să avem cântece pionerești. Dau bine în cor. Aplauzele vin singure.

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.