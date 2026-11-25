Doctorul în arheologie Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a vorbit despre asemănările dintre cultul lui Mithra și creștinism, precum și despre influențele mithraice păstrate în colindele de Crăciun, în contextul expoziției ”Ritualuri de Lumină. De la Mitra la Sărbătoarea Creștină”, care va putea fi vizionată în luna decembrie la Muzeul de Istorie din Suceava:

”Este vorba de o expoziție dedicată lui Mithra. Mithra a fost o zeitate care vine din Asia, din India, mai exact. Vine în zona Perșilor, în Orientul Apropiat. Ajunge și se dezvoltă cultul lui Mithra cam în aceeași perioadă cu creștinismul. Și, foarte interesant, sînt practic două religii aproape surori, cu același tip de ritual, cu elemente multe, comune, aghiasmă, cu botez și așa mai departe. Bineînțeles, sînt și lucruri care le diferențiază.

Și, dacă e să cităm un istoric francez: <Dacă creștinismul ar fi pățit ceva sau ar fi fost oprit la naștere de vreo boală mortală, lumea ar fi devenit mithraică>. Este, pînă la urmă, o religie care a cuprins întreg Imperiul Roman, a prins foarte mult la militari, dar și la funcționari, senatori și așa mai departe, inclusiv la sclavi. Ce a diferențiat-o major de creștinism? Era o religie dedicată exclusiv bărbaților. Creștinismul se adresa tuturor.

(Dar mai există religia asta?) În anumite forme, da, mai există. În Iran. Noi vorbim de Persia, dar este vorba, sigur, de Iran. Sînt, spuneam, foarte multe lucruri similare. La nașterea lui Mithra, ca și la Hristos, vin păstorii să-l adore. Apoi, apar din simbolele creștine: leul, taurul și vulturul. Nu discutăm de valențe. La creștini, cele trei animale se referă la cei trei evangheliști: Marcu, Luca și Ioan. Apoi, Soarele și Luna stau alături de Mithra, așa cum în primele secole în iconografie stăteau alături de Hristos răstignit și cum mai stau în cimitirile noastre, în cimitirile din secolul XIX, începutul secolului XX, mai ales pe crucile din piatră, o să vedeți peste tot triunghiul cu ochiul, sînt Dumnezeu, Soarele și Luna. Uneori apare, și se înțelege, Luceafărul. De asemenea, Ionul Mithraic poartă cheile cerului la fel cum poartă Sfîntul Petru. Ritualul în sine, cu sunet de clopoțel, cu lumină…, vorbim de lumînări în cazul creștinismului, vorbim de opaițe dincolo, dogma nemuririi sufletului, Învierea și Judecata Viitoare…, sînt elemente comune.

Interesant exemplu, Mithra era Zeul Luminii, Hristos, ușor-ușor, este transformat în Lumina Lumii. Adică, pînă la urmă, lumina este, sigur, elementul definitoriu, de altfel expoziția noastră se numește <Ritualuri de Lumină. De la Mithra la Sărbătoarea Creștină>. Ce am vrut să arătăm cu această expoziție… sînt doi curatori, eu și colega mea, Beatrice Manole, practic, ne apropiem de Sărbătorile de Iarnă, de colinde, de Crăciun…, iar colindele au, în cea mai mare parte, substrat mithraic. Toate colindele în care apar vînătoarea, căprioara, piatra și săgeata – toate sînt mithraice. Ele au fost creștinate tîrziu, în secolul XIX”. (Foto: The Collector)