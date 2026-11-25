Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea variantei provizorii de circulație în perspectiva realizării unui nou pod peste rîul Siret, pe DN 29A, între comuna Zvoriștea, județul Suceava, și comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani. Lucrările ar urma să dureze trei luni. Deblocarea situației, pentru că a fost nevoie de așa ceva, s-a lăsat cu mulțumiri din partea directorului DRDP Iași, Ovidiu Mugurel Laicu.

Conform domnului Laicu, proiectul a fost întîrziat mai mulți ani din cauza procedurilor administrative și a obținerii avizelor necesare, autorizația pentru podul cel nou fiind obținută abia la începutul lunii iulie 2026. Acesta a spus că pentru a putea emite certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru podul provizoriu, proiectantul a fost obligat să modifice și să coreleze soluțiile tehnice cu noile condiții impuse de Consiliul Județean Botoșani, astfel încît traseul să nu afecteze investițiile deja realizate, deși traseul DRDP era cunoscut din faza de studiu de fezabilitate. Și a adăugat domnul Laicu: „Ca observație, pe malul sucevean lucrurile s-au mișcat cu maximă rapiditate, motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată domnului președinte al CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, care a rezolvat toate problemele ce țineau de Consiliul Județean într-un timp foarte scurt. Să-i dăm, așadar, <Cezarului ce este al Cezarului> și nu să facem invers atunci cînd ne asumăm meritele pe proiectele de investiții rutiere mari”.

Președintele PNL al Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, nu a fost amintit în mesajul lui Ovidiu Mugurel Laicu, acesta lăudîndu-l doar pe Gheorghe Șoldan, că doar PSD este la guvernare, iar domnia nu ar vrea să părăsească funcția cu care s-a obișnuit atît de tare. Și domnul Laicu știe că domnul Șoldan este degrabă vărsătoriu de vorbe bune/rele în cadrul ședințelor conducerii centrale a PSD, și de ce să nu fie vorbele bune?

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