Primăvara revoluțiilor. Lupta pentru o lume nouă 1848 – 1849

O istorie de dimensiuni epice a revoluțiilor care au cuprins Europa în 1848 și a figurilor carismatice care au impulsionat aceste mișcări, semnată de reputatul profesor de la Cambridge Christopher Clark.

Din punct de vedere istoric, revoluțiile de la 1848 au fost eclipsate de Revoluția Franceză din 1789 și de revoluțiile produse în Rusia la începutul secolului XX. Totuși, în 1848 aproape toată Europa a fost cuprinsă de flăcările conflictului. Tulburările politice s-au răspândit ca un incendiu de vegetație pe întreg continentul, provocând schimbări semnificative, care continuă să modeleze lumea chiar și azi.

„O realizare remarcabilă… Îmbogățește considerabil felul cum înțelegem anul 1848 ca fenomen politic“. – The New York Times

„Christopher Clark este o personalitate rar întâlnită: un istoric de anvergură, dar totodată un povestitor strălucit, capabil să contureze scene și personaje memorabile din doar câteva tușe fine. <Primăvara Revoluțiilor> este o relatare detaliată și superb scrisă a unui moment istoric care rimează și rezonează, în multe moduri stranii, cu propria noastră epocă de tulburări și instabilitate“. – Amitav Ghosh



„Palpitante, eroice, îngrozitoare și tragice – evenimentele produse în Europa la mijlocul secolului al XIX-lea invită la o repovestire inspirată… Noua carte a lui Christopher Clark este, probabil, cea mai bună de până acum… minuțios documentată, densă, captivantă și incitantă din punct de vedere intelectual. În prezent, nu există o sursă mai potrivită către care să-și poată îndrepta atenția cititorii dornici să se afunde în această perioadă istorică și să reflecteze asupra felului cum ea rezonează cu lumea de azi”. – Literary Review

Alegerea editorilor de la New York Times Book Review. DECLARATĂ UNA DINTRE CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI de către The New Yorker, The Economist și Financial Time.

Christopher Clark este profesor de istorie modernă a Europei și membru al St. Catharine’ College din cadrul Universității Cambridge. El este autorul volumelor The Sleepwalkers, Time and Power, Iron Kingdom și al altor lucrări de succes.

