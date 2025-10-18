Măturătorul de presă

Femeie evacuată din locuință și cu ordin de a nu se apropia de soț și de fiica sa.

Muzica prea tare în toiul nopții a dus la conflict între vecini și intervenția polițiștilor, într-un bloc din Burdujeni.

Șofer vitezoman, prins la Straja transportînd lemn fără acte.

Dosar penal după un furt de curent la Poiana Stampei: instalație improvizată cu cablu lung de 75 de metri.

Un hoț a furat trotineta electrică pe care un sucevean a lăsat-o pe trotuar, cu sistemul de alarmă activat.

Tot mai multe înșelăciuni on-line în județul Suceava: produse ieftine și inutile primite în urma unor comenzi pe internet și tentative de fraudă prin mesaje false.

Mesaje false pe WhatsApp, în care ”copiii” le cer urgent o sumă de bani sucevenilor. Unii au căzut în plasă.

Nu mai puțin de 13 vehicule care figurau ca furate din diferite țări, descoperite pe șoselele din Suceava.

O șoferiță de 19 ani, rănită după ce un alt șofer a intrat într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului.

Carambolul cu patru mașini de la Cumpărătura, produs după ce doi șoferi au oprit la locul unui prim accident.

Un tînăr care a fugit cu iubita în vîrstă de 15 ani, reținut în arest pentru conducere fără permis și lovire.

Un tînăr judecat într-un dosar major de trafic de droguri a revenit în arest.

O depășire între doi bicicliști a dus la un accident soldat cu rănirea unui bătrîn de 85 de ani.