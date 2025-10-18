Măturătorul de presă

- Femeie evacuată din locuință și cu ordin de a nu se apropia de soț și de fiica sa.
- Muzica prea tare în toiul nopții a dus la conflict între vecini și intervenția polițiștilor, într-un bloc din Burdujeni.
- Șofer vitezoman, prins la Straja transportînd lemn fără acte.
- Dosar penal după un furt de curent la Poiana Stampei: instalație improvizată cu cablu lung de 75 de metri.
- Un hoț a furat trotineta electrică pe care un sucevean a lăsat-o pe trotuar, cu sistemul de alarmă activat.
- Tot mai multe înșelăciuni on-line în județul Suceava: produse ieftine și inutile primite în urma unor comenzi pe internet și tentative de fraudă prin mesaje false.
- Mesaje false pe WhatsApp, în care ”copiii” le cer urgent o sumă de bani sucevenilor. Unii au căzut în plasă.
- Nu mai puțin de 13 vehicule care figurau ca furate din diferite țări, descoperite pe șoselele din Suceava.
- O șoferiță de 19 ani, rănită după ce un alt șofer a intrat într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului.
- Carambolul cu patru mașini de la Cumpărătura, produs după ce doi șoferi au oprit la locul unui prim accident.
- Un tînăr care a fugit cu iubita în vîrstă de 15 ani, reținut în arest pentru conducere fără permis și lovire.
- Un tînăr judecat într-un dosar major de trafic de droguri a revenit în arest.
- O depășire între doi bicicliști a dus la un accident soldat cu rănirea unui bătrîn de 85 de ani.
- Două surori de 1 și 4 ani, instituționalizate în regim de urgență după ce mama lor a provocat scandal și distrugeri.